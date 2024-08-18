النشرة الجوية تتوقع هطول أمطار غزيرة جداً على 16 محافظة في اليمن.. تعرف عليها

الأحد 18 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد استمرار هطول الأمطار الرعدية الشديدة على عدة محافظات محذرا المواطنين من التواجد في بطون الاودية وممرات السيول.

وقال إن محافظة الحديدة (غربي اليمن)، سجلت أعلى معدل لهطول الأمطار خلال الساعات الماضية، متوقعا أمطار رعدية غزيرة إلى غزيرة جدا على 16 محافظة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر، أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، كانت كالتالي: (الحديدة : 66.3، إب -بعدان : 21.4، الضالع : 16.2، المحويت : 15.2، صنعاء-حدة : 8.7، ريمة : 2.9، الشحر - حضرموت : 2.6، المعافر – تعز 0.4 ملم، البون - عمران 0.2ملم).

وقال المركز إن أمطار رعدية غزيرة الى غزيرة جداً خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من محافظات (المهرة، حضرموت، الجوف، شبوة، صعده، البيضاء، ذمار، عمران، أبين، لحج، حجة، الحديدة وسهل تهامة).

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، احتمال هطول أمطار رعدية غزيرة الى غزيرة جدا يرافقها الرياح الهابطة الشديدة وتساقط حبات البرد احيانا على مناطق متفرقة من محافظات (المهرة، حضرموت، شبوه، ابين، لحج، تعز، إب، الضالع، الحديدة، ريمة، ذمار، صنعاء، المحويت، حجه، عمران، صعده، وسهل و مرتفعات وسواحل تهامة) خلال الساعات القادمة.

وتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد على أجزاء من البيضاء، الجوف ومأرب و عدن.

وحذر المواطنين في المناطق الموقع هطول أمطار عليها من، التواجد و قطع ممرات السيول أثناء وبعد هطول الامطار، والعواصف الرعدية، وتساقط حبات البرد، الانهيارات الصخرية وكذلك انهيار المنازل والحصون الطينية التقليدية، و انزلاقات التربة، الرياح الهابطة الشديدة و الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب الامطار والسحب المنخفضة الكثيفة لاسيما في السفوح و المنحدرات الجبلية.

وأهاب المركز الوطني بالجهات الرسمية ذات العلاقة وكل بحسب موقعه و اختصاصه باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح و الممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.