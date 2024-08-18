عدن: البنك المركزي يعرض 50 مليون دولار للبيع

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أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة مؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، الأحد عن فتح مزاد علني لبيع مبلغ 50 مليون دولار أمريكي وذلك يوم الخميس القادم الموافق 22 أغسطس 2024م.
جاء ذلك في إعلان مزاد رقم (11-2024) لبيع عملة أجنبية، نشره البنك المركزي اليمني بموقعه الرسمي على الإنترنت.
واشترط البنك المركزي، أن يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، فيما البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.