النشرة الجوية تتوقع هطول أمطار غزيرة جداً على 16 محافظة في اليمن.. تعرف عليها ''3 مليار دولار رفض أردوغان تسليمها لأبناء إسماعيل هنية''.. أنقرة تفند وتكشف الحقيقة عدن: البنك المركزي يعرض 50 مليون دولار للبيع طبيعة الإنفجارات التي سمعت جنوب لحج وشمال عدن 7 سلوكيات مذهلة وغريبة و تُعتبر من علامات على العبقرية والذكاء الطيران الإسرائيلي يعود مت جديد في قصف هستيري و مقتل 12 فلسطينيا لقطاع غزة تسريبات جديدة من مفاوضات الدوحة وأنباء عن تجاهل شروط السنوار ونتنياهو. اغتيال فؤاد شكر الذراع الأيمن ل حسن نصر الله.. ومصادر تكشف الطريقة إسرائيل تعلن مقتل 2 من كبار قادة حماس بالضفة الغربية ومصادر تكشف التفاصيل برشلونة يهزم فالنسيا.. ويكرر رقما تاريخيا
ع
فجّر مسلحون مجهولون، في ساعة مبكرة اليوم الاحد، عبوة ناسفة في أنبوب ناقل للمياه جنوبي محافظة لحج.
وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين فجروا عبوة ناسفة وقنابل يدوية في حقل المياه في منطقة بئر ناصر عزلة الحوطة مديرية تبن جنوب محافظة لحج، شمال عدن.
وحسب المصادر، فإن الانفجارات لم تخلّف أي أضرار أو إصابات بشرية، مؤكدة استمرار ضخ المياه دون أي تغيير في جداول التوزيع.
وأوضحت المصادر، أن الخط المستهدف ينقل المياه إلى مديريات العاصمة المؤقتة عدن، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة.