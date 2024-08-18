طبيعة الإنفجارات التي سمعت جنوب لحج وشمال عدن

الأحد 18 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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فجّر مسلحون مجهولون، في ساعة مبكرة اليوم الاحد، عبوة ناسفة في أنبوب ناقل للمياه جنوبي محافظة لحج.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين فجروا عبوة ناسفة وقنابل يدوية في حقل المياه في منطقة بئر ناصر عزلة الحوطة مديرية تبن جنوب محافظة لحج، شمال عدن.

وحسب المصادر، فإن الانفجارات لم تخلّف أي أضرار أو إصابات بشرية، مؤكدة استمرار ضخ المياه دون أي تغيير في جداول التوزيع.

وأوضحت المصادر، أن الخط المستهدف ينقل المياه إلى مديريات العاصمة المؤقتة عدن، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة.