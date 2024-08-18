7 سلوكيات مذهلة وغريبة و تُعتبر من علامات على العبقرية والذكاء

الأحد 18 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 82

نشرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرا، حدّد خلاله عدد من علماء النفس ما لا يقل عن سبعة سلوكات وصفت بـ"الغريبة" يعتقدون أنها علامات على العبقرية؛

في إشارة إلى أن ألبرت آينشتاين وتشارلز داروين، كانوا يبدون سلوكيات غريبة مثل العزلة وحرق زيت منتصف الليل، وبينما قد يجد العالم هذه العادات غريبة، فقد ربطتها العديد من الدراسات بارتفاع معدل الذكاء.

: أولاً: التحدث إلى نفسك

إذا تحدثت إلى نفسك، فأنت لست مجنونا، وإنما قد يكون هذا في الواقع علامة على أنّك أذكى من الشخص العادي.

ودلّت مجموعة من الأدلة على فوائده المعرفية الكبيرة، بما في ذلك تذكّر أفضل للذاكرة والثقة والتركيز وأشياء أخرى كثيرة.

وفي دراسة أجريت عام 2012، وضع فريق من الباحثين الأمريكيين للمشاركين في البحث 20 صورة لأشياء مختلفة وطلبوا منهم العثور على شيء محدد.

ووجد العلماء أن الأشخاص الذين تحدّثوا إلى أنفسهم أثناء النظر إلى الصور كانوا قادرين على تحديد الكائن بشكل أسرع.

واكتشفت دراسة أخرى أجراها باحثون من المملكة المتحدة خلال عام 2017، أن أدمغتنا تتصرف مثل أدمغة القرود عندما نتوقف عن التحدث إلى أنفسنا.

وفي التجربة، طلب الباحثون من المشاركين تكرار الأصوات التي لا معنى لها بصوت عالٍ، وذلك أثناء أداء المهام البصرية والصوتية.

وكتبت بالوما ماري بيفا، وهي المحاضرة البارزة في جامعة بانجور: "نظراً لأننا لا نستطيع قول شيئين في نفس الوقت، فإن التذمر بهذه الأصوات جعل المشاركين غير قادرين على إخبار أنفسهم بما يجب عليهم فعله في كل مهمة؛ وفي ظل هذه الظروف، تصرف البشر مثل القرود، حيث قاموا بتنشيط مناطق بصرية وصوتية منفصلة في الدماغ لكل مهمة".

ثانيا: السهر حتى وقت متأخر

الأدلة تشير إلى أن البوم الليلي يتمتع في الواقع بمعدلات ذكاء أعلى. فيما حلّلت دراسة نُشرت في كانون الثاني/ يناير بيانات 26 ألف شخص بالغ، ووجدت أن أولئك الذين يسهرون حتى وقت متأخر سجّلوا درجات أعلى بكثير في الاختبارات المعرفية من أولئك الذين يستيقظون مبكرا.

وسجّل البوم الليلي درجات أعلى بنحو 13.5 في المئة من الأشخاص الصباحيين في مجموعة واحدة وأعلى بنحو 7.5 في المئة من الأشخاص الصباحيين في مجموعة أخرى. ومن المعروف أن العديد من العقول اللامعة لديها عادات ليلية، بما في ذلك داروين ومارسيل بروست.

وأكد التقرير أنه إذا كان عقلك أكثر نشاطا بينما ينام بقية العالم، فقد يكون لديك معدل ذكاء مرتفع.

ثالثاً: أحلام اليقظة

غالبا ما يُنظر إلى الضّياع في أحلام اليقظة على أنه شرود ذهني، لكن العلماء قالوا "إن هذا في الواقع علامة على أنك ذكي ومبدع".

وقال إريك شوماخر، وهو أستاذ علم النفس المساعد في معهد جورجيا للتكنولوجيا، عبر بيان له: "قد يكون لدى الأشخاص ذوي الأدمغة الفعالة سعة دماغية كبيرة جدا لمنع عقولهم من التجوال".

فيما وجد بحثه أن الأشخاص الذين يبلغون عن أحلام اليقظة المتكررة يحصلون على درجات أعلى في اختبارات القدرة الفكرية والإبداعية.

مشيرا إلى أن أحلام اليقظة هي في الواقع تمرين رائع لعقلك، لذا فإنك إذا وجدت عقلك يتجول، فهذه علامة جيدة.

رابعاً: الازدهار في الفوضى

قال التقرير: "الأشخاص الأذكياء للغاية لا يمانعون الفوضى، أو ربما يفضلونها، فيما لا يستطيع بعض الأشخاص تحمّل غرفة أو مكتب فوضوي". وشرع فريق من الباحثين في تحديد سبب ذلك، حيث وضعوا المشاركين في الدراسة إما في مساحة مكتبية فوضوية أو مرتبة وطلبوا منهم التوصل إلى استخدامات جديدة لكرات تنس الطاولة.

ووجد الباحثون أن المشاركين في الغرفة الفوضوية توصلوا إلى أفكار أكثر إبداعا وإثارة للاهتمام.

وقالت كاثلين فوهس، وهي العالمة الرائدة وراء التجربة: "يبدو أن البيئات غير المنظمة تلهم التحرر من التقاليد، ما قد ينتج عنه رؤى جديدة"، مضيفة أنه "على النقيض من ذلك، فإن البيئات المنظمة تشجع على التقاليد واللعب بأمان. لذا، فإن ترك مساحتك غير مرتبة قد يساعدك على التفكير خارج الصندوق".

خامساً: طرح الكثير من الأسئلة

إذا كنت تسأل باستمرار عن كيفية عمل الأشياء، ومن أين أتت، وعشرات الأسئلة الأخرى التي تخطر ببالك، فمن المحتمل أنك ذكي للغاية. فيما يقول العلماء إن "الفضول هو أحد أكثر علامات الذكاء شيوعا". وأضافوا: "إنه علامة على أن عقلك يسعى دائما إلى فهم العالم من حولك.

وهذا يعني أيضاً أنك تتعلم وتخزن دائماً معلومات جديدة، وكلما طرحت أسئلة أكثر، اتسع فهمك". وكما قال آينشتاين ذات مرة: "ليس لدي موهبة خاصة؛ أنا فقط فضولي بشغف".

سادسا: الانطواء

من المعروف أن العديد من العباقرة يختبئون للعمل أو التفكير في سلام وهدوء. وهذا منطقي، فقد يكون من الصعب التركيز بينما تحيط بك الثرثرة المستمرة وتحفيز البيئة الاجتماعية.

وأظهرت عدد من الدراسات أن الانطوائيين يميلون إلى الانخراط في معالجة معرفية أعمق من المنفتحين، حيث إنهم يميلون إلى التفكير بشكل أكثر شمولا وانتقادا، وهو ما يمكن أن يرتبط بمعدل ذكاء أعلى.

كذلك، يميل الانطوائيون إلى تفضيل الأنشطة التي تتطلب التركيز والجهد العقلي المستمر، مثل القراءة والبحث، والتي يمكن أن تعزز التطور الفكري. سابعا: التهام الكتب يتعلم القراء المتحمسين باستمرار معلومات جديدة، وكلمات ومفردات وأفكار معقدة ووجهات نظر مختلفة، فهو مثل تمرين للعقل.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد القراءة في تقوية التركيز الذهني والخيال وقدرتنا على التعاطف مع الآخرين. كما أن الأشخاص الذين يقرأون كثيرا يطورون ذكاءهم باستمرار، ما يعني أنهم أكثر عرضة لامتلاك معدل ذكاء مرتفع