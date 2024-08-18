الطيران الإسرائيلي يعود مت جديد في قصف هستيري و مقتل 12 فلسطينيا لقطاع غزة

الأحد 18 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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قتل 12 فلسطينيا وأصيب آخرون فجر اليوم الأحد بقصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمخيم جباليا ودير البلح وخان يونس في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 4 قتلى وعدد من الإصابات، بينهم أطفال ونساء، من تحت أنقاض شقتين سكنيتين قصفهما الجيش الإسرائيلي في شارع الهوجا بمخيم جباليا.

وقتلت امرأة وطفل وأصيب آخرون جراء قصف منزل عائلة مصبح في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع. كما قتل 7 أشخاص جراء قصف استهدف شقة سكنية في شارع المزرعة بدير البلح.

وقصفت طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في "أرض أبو ستة" في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصفت شقة في برج النوري شمال المخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

ويستمر القصف المدفعي منذ ساعات الصباح الأولى على عدة مناطق، منها السطر الشرقي وشمال شرق القرارة.

في غضون ذلك، أعلن مسؤول خدمات الإسعاف والطوارئ في شمال غزة، أن عدد من سيارات الإسعاف توقفت نتيجة نقص الوقود، مناشدا العالم بإدخال مركبات الإسعاف.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي حربها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 40074 فلسطينيا وإصابة 92537 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.