اغتيال فؤاد شكر الذراع الأيمن ل حسن نصر الله.. ومصادر تكشف الطريقة

الأحد 18 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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عاش قائد حزب الله فؤاد شكر حياة سرية للغاية لدرجة أن قِلة من الناس عرفوا اسمه أو وجهه قبل أن تقتله غارة جوية إسرائيلية وتساعد في وضع الشرق الأوسط على شفا الحرب.

ظل القيادي في حزب الله فؤاد شكر مستعصيا على الولايات المتحدة، ومختفيا عنها، لمدة 4 عقود، منذ أن تفجير ثكنة تابعة لقوات المارينز الأميركية في بيروت، والذي قتل خلاله 241 جنديا أمريكيا، وتقول الولايات المتحدة إنه ساعد في التخطيط له.

في نهاية يوليو الماضي، قتل بغارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة بالطابق السابع من مبنى سكني ليس بعيدا عن التفجير المشار إليه.

كان فؤاد شكر أحد مؤسسي جماعة حزب الله، التي صنفتها الولايات المتحدة إرهابية، كما كان من كبار قادتها وصديقا موثوقا به منذ فترة طويلة للزعيم حسن نصر الله الذي لعب دورا رئيسيا في تطوير ترسانة الصواريخ التي جعلت حزب الله أفضل ميليشيا غير حكومية مسلحة في العالم.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال، فإنه كان يقود، على مدى الأشهر العشرة الماضية، المناوشات الحدودية المتزايدة الشدة للجماعة مع إسرائيل. التقرير التالي حول اغتيال القيادي بحزب الله فؤاد شكر، أعدته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، ويتضمن الكثير من التفاصيل حول شكر وانتقاله من العلن إلى الخفاء ثم اغتياله، وظهوره العلني الأخير.

الشبح ولكن على الرغم من كونه أحد أهم الشخصيات في تاريخ حزب الله، إلا أنه عاش حياة شبه غير مرئية، ولم يظهر إلا في تجمعات صغيرة من قدامى المحاربين الموثوق بهم في المجموعة. وقد ظهر علنا في وقت مبكر من هذا العام لحضور جنازة ابن أخيه الذي قُتل وهو يقاتل إسرائيل، ولكن لبضع دقائق فقط، كما قال أحد معارفه.

كان شكر "سريا" ورجلا غامضا للغاية لدرجة أن وسائل الإعلام اللبنانية التي كشفت عن مقتله نشرت صورا للرجل الخطأ.

قال مسؤول في حزب الله إن القائد الذي لا يعرفه سوى قِلة من الناس أمضى يومه الأخير، 30 يوليو، في مكتبه في الطابق الثاني من مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كان يعيش في الطابق السابع من نفس المبنى، مما يحد على الأرجح من الحاجة إلى التحرك بشكل مكشوف. قال نصر الله خلال تأبينه لشكر إنه كان على اتصال به حتى ساعات قليلة قبل وفاته.

في ذلك المساء، وفقا لمسؤول حزب الله، تلقى شكر مكالمة من شخص يطلب منه الذهاب إلى شقته في الطابق السابع، أي على بعد 5 طوابق فوق مكتبه.

وفي حوالي الساعة السابعة مساء، سقطت قذائف إسرائيلية على الشقة والطوابق الثلاثة تحتها، مما أسفر عن مقتل شكر وزوجته وامرأتين أخريين وطفلين. وأصيب أكثر من 70 شخصا، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وقال المسؤول إن دفع شكر للصعود إلى الطابق السابع، لأنه سيكون من الأسهل استهدافه وسط المباني المحيطة، وجاءت على الأرجح من شخص اخترق شبكة الاتصالات الداخلية لحزب الله.

وقال المسؤول إن حزب الله وإيران يواصلان التحقيق في الفشل الاستخباراتي لكنهما يعتقدان أن إسرائيل تغلبت على مراقبة المجموعة باستخدام تكنولوجيا أفضل واختراق.

كان الاغتيال بمثابة ضربة قوية لحزب الله، حيث أدى إلى مقتل أحد أفضل الاستراتيجيين في المجموعة وكشف عن الدرجة التي تم بها اختراق عملياتها. وبالإضافة إلى اغتيال الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية بعد ساعات في هجوم إسرائيلي في طهران، فقد دفع الشرق الأوسط أيضا إلى شفا حرب إقليمية تسعى الولايات المتحدة جاهدة لمنعها.

وقالت كارميت فالنسي، الباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب والخبيرة في حزب الله "إن عمليات الاغتيال هذه لها تأثير تراكمي على القدرة العملياتية للمنظمة".

وقالت عن شكر: "كان مصدرا للمعرفة. كان يعرف كيف يعمل ويتواصل مع نصر الله. لقد تحدثوا نفس اللغة". هذه هي رسائل حسن نصرالله !! هذه هي رسائل حسن نصرالله !! شكر من العلن إلى الاختفاء عاش شكر طوال حياته تقريبا في قلب عمليات حزب الله وصنع القرار وكان حلقة وصل رئيسية بين المجموعة وراعيها الرئيسي، إيران.

في عام 1982، عندما كان لا يزال في أوائل العشرينات من عمره، ساعد في تنظيم مقاتلي حزب الله في بيروت لمعارضة غزو إسرائيل للبنان خلال الحرب الأهلية. بعد أن حاصرت إسرائيل بيروت في ذلك العام، تراجعت المقاومة إلى وادي البقاع في شرق لبنان، وكان شكر يعمل في ذلك الوقت لصالح المديرية العامة للأمن العام، وهي وكالة استخبارات حكومية لبنانية.

وقد طُلب منه مرافقة مجموعة من الدبلوماسيين الإيرانيين من الحدود السورية إلى السفارة في بيروت، وفقا لقاسم قصير، وهو محلل سياسي مطلع على حزب الله وكان يعرف شكر منذ أوائل الثمانينيات.

وقد اختطف الدبلوماسيون على طول الطريق - على يد القوات اللبنانية، وهي فصيل مسيحي مسلح - ولم يُشاهدوا مرة أخرى. وتم إطلاق سراح شكر، بصفته موظفا في أمن الدولة.

وقال قصير، الذي عمل في السفارة الإيرانية في بيروت في ذلك الوقت، إن شكر، المعروف باسمه الحركي، الحاج محسن، أصبح الرجل المحوري بين الإيرانيين والمعسكر الذي أنشأوه في البقاع لتدريب مقاتلي حزب الله.

وسافر شكر لاحقا إلى إيران للإشراف على تدريب قوات حزب الله النخبة. في وقت مبكر من صباح الثالث والعشرين من أكتوبر 1983، انفجرت شاحنة مفخخة تحتوي على ما يقدر بنحو 12 ألف رطل من مادة تي إن تي خارج ثكنة مشاة بحرية أميركية في بيروت. ولم يعلن حزب الله رسميا عن وجوده بعد، وأعلنت جماعة تدعى الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت الولايات المتحدة في وقت لاحق إن شكر لعب دورا رئيسيا في التخطيط للهجوم وتنفيذه. أعلن حزب الله عن تأسيسه رسميا في عام 1985، وأصبح شكر أول قائد عسكري له. واستمر في شن حملة حرب عصابات في الجنوب حتى انسحبت القوات الإسرائيلية بالكامل من البلاد في عام 2000 واكتسب سمعة كمفكر استراتيجي لديه معرفة بالمنطقة بأكملها.

قال نصر الله في خطابه: "كنا نمزح معه في جلساتنا واجتماعاتنا، ونقول إن محرك دماغه يعمل بقوة رهيبة. كان لديه ثروة من الأفكار والاقتراحات، وكنا نقول له: سيدي، عليك أن تتحلى بالصبر معنا".

في 14 يونيو 1985، استولت مجموعة من الخاطفين على رحلة رقم 847 لشركة "خطوط عبر العالم الجوية" TWA بعد إقلاعها من أثينا، وطاروا بالطائرة ذهابا وإيابا بين بيروت والجزائر لمدة 3 أيام للمطالبة بالإفراج عن 700 سجين تحتجزهم إسرائيل.

وساعد شكر في التخطيط للعملية، وفقا لقصير، وبعد ذلك بوقت قصير اختفى تحت الأرض حيث انتشرت شهرته في جميع أنحاء بيروت. كان شكر يحظى باحترام ضباط حزب الله، وكان يظهر أحيانا وهو مختبئ.

وخلال الاحتجاجات في بيروت عام 1993 ضد اتفاق أوسلو للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تدخل شخصيا لإقناع مجموعة من أعضاء حزب الله بالانسحاب من الاشتباك مع قوات الأمن ومنع إراقة الدماء، كما قال هذا المعارف. وفي عام 1996، بعد أن قتلت القوات الإسرائيلية قذائف المدفعية أكثر من 100 مدني كانوا يحتمون في مجمع للأمم المتحدة في جنوب لبنان، ذهب شكر في رحلة حج إلى مكة.

عندما اندلعت الحرب المدمرة التالية في لبنان، في عام 2006، كان شكر فعالا مرة أخرى، حيث ساعد في قيادة المقاتلين الذين تسللوا إلى شمال إسرائيل، وقتلوا 8 جنود واختطفوا 2 آخرين، مما أدى إلى غزو استمر شهرا دمر أجزاء من لبنان. بعد الحرب، أشرف شكر على تعزيز ترسانة حزب الله من حوالي 15000 صاروخ وقذيفة إلى حوالي 150.000، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ الموجهة والطائرات بدون طيار والصواريخ.

من هو فؤاد شكر "الذراع اليمنى" لحسن نصر الله؟

بعد السابع من أكتوبر، عندما هاجمت حماس إسرائيل بدأ حزب الله إطلاق النار على إسرائيل في اليوم التالي، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار حيث استهدفت إسرائيل وقتلت نحو 400 من عملاء المجموعة، بما في ذلك القادة الرئيسيون، ولكن ليس في بيروت.

وفي فبراير، أمر نصر الله، الذي كان قلقا بشأن الإخفاق الاستخباراتي الذي مكن من قتل عملائه، مقاتليه وأسرهم بعدم استخدام الهواتف الذكية: "اتركوا هواتفكم، وعطلوها، وادفنوها، واقفلوها في صندوق معدني"، كما قال. ولمنع التنصت الإسرائيلي، لجأ حزب الله إلى استخدام لغة مشفرة ليس فقط على القنوات المفتوحة ولكن أيضا على شبكة الاتصالات الداخلية، كما قال مسؤول حزب الله.

وقع شكر في مرمى نيران إسرائيل بعد سقوط صاروخ في ملعب لكرة القدم في مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة في أواخر يوليو، مما أسفر عن مقتل 10 شباب.

ونفى حزب الله تورطه في الهجوم، لكن إسرائيل ألقت اللوم على الجماعة، قائلة إن الصاروخ كان صاروخا أطلقه حزب الله وجاء من لبنان. وقال مسؤول حزب الله إن حزب الله أصدر أوامر، في وقت مبكر من اليوم الذي استهدف فيه شكر، للقادة رفيعي المستوى بالتفرق وسط مخاوف من تعرضهم للخطر. وبعد الضربة، لم يتضح على الفور ما إذا كان قد قُتل.

وقال المسؤول إن البعض في حزب الله اعتقدوا أنه ربما استجاب لأوامر الإخلاء وفر. استغرق الأمر بعض الوقت للعثور على جثته. لقد ألقيت في مبنى مجاور. الخروج العلني الأخير أخرج موت شكر أخيرا من الظل. في تأبينه، تم طباعة وجهه على لوحات إعلانية وتم عرض لقطات من حياته في ساحة المعركة على شاشة كبيرة بينما أشاد صوت بفضائله بصوت عال. تم دفنه في مقبرة عامة في بيروت إلى جانب شاب مات وهو يقاتل في سوريا، وفقا لوالدة المقاتل. قال أحد الجيران الشباب الذي جلس على الرصيف بالقرب من المبنى الذي قُتل فيه شكر: "سمعنا اسمه، لكننا لم نره أبدا. كان مثل الشبح