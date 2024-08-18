احمِ طفلك من مخاطر الإنترنت .. 10 خطوات لأمان ابنك على السوشيال ميديا

الأحد 18 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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في عالمنا الرقمي المتسارع، أصبح الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من حياة أطفالنا، وبينما يوفر الإنترنت فرصًا هائلة للتعلم والتواصل، إلا أنه يحمل أيضًا مخاطر محتملة على خصوصية الأطفال، لذلك، من الضروري أن يتعلم الآباء كيفية حماية أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي.



لماذا يجب أن نهتم بخصوصية أطفالنا على الإنترنت؟

التهديدات المحتملة: قد يتعرض الأطفال لعمليات احتيال، أو تهديدات، أو ابتزاز عبر الإنترنت.

انتشار المعلومات الشخصية: قد يتم مشاركة معلومات شخصية عن الطفل دون موافقته، مما يجعله عرضة للمخاطر.

التأثير على السمعة: قد تؤدي المعلومات التي ينشرها الطفل أو ينشرها الآخرون عنه إلى التأثير على سمعته مستقبلًا.

نصائح لحماية خصوصية طفلك على السوشيال ميديا:



التحدث بصراحة ووضوح

اجعل مناقشة خصوصية الإنترنت جزءًا من حوار مفتوح مع طفلك.

اشرح له أهمية حماية المعلومات الشخصية وأضرار مشاركتها مع الغرباء.

استخدم لغة بسيطة ومفهومة تناسب عمره.

تحديد قواعد واضحة

حدد مع طفلك قواعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مثل:

تحديد الأوقات المناسبة للاستخدام.

عدم مشاركة معلومات شخصية مثل رقم الهاتف أو العنوان.

عدم قبول طلبات صداقة من أشخاص لا يعرفهم.

عدم نشر صور شخصية حساسة.

اختيار إعدادات الخصوصية المناسبة

ساعد طفلك على فهم إعدادات الخصوصية على كل منصة تواصل اجتماعي ويستعملها.

قم بتقييد وصول الغرباء إلى معلوماتهم الشخصية وحساباتهم.

شجعه على مشاركة منشوراته مع الأصدقاء فقط.

استخدام أدوات الرقابة الأبوية

استخدم برامج الرقابة الأبوية التي تسمح لك بمراقبة نشاط طفلك على الإنترنت وحظر مواقع معينة.

يمكنك أيضًا استخدام ميزة الرقابة الأبوية المتاحة في معظم الأجهزة والأنظمة التشغيل.

التثقيف المستمر

تابع باستمرار التطورات في عالم الإنترنت وأخبر طفلك عن المخاطر الجديدة التي قد يواجهها.

شجعه على البحث عن المعلومات الموثوقة وتجنب الأخبار الكاذبة.

بناء علاقة الثقة

شجع طفلك على مشاركة أي مشكلة يواجهها على الإنترنت معك.

اجعله يشعر بالأمان والثقة الكافية للتحدث إليك بصراحة.

إعدادات الخصوصية على منصات السوشيال ميديا:

1. استخدام الإعدادات المناسبة للخصوصية

كل منصة تواصل اجتماعي توفر إعدادات للخصوصية، يجب التأكد من أن حساب طفلك مضبوط بحيث تكون معلوماته الشخصية مرئية فقط للأصدقاء أو المتابعين الذين يعرفهم، على سبيل المثال، يمكن تحويل حساب إنستجرام إلى حساب خاص، وضبط إعدادات الخصوصية على فيس بوك بحيث تقتصر رؤية المنشورات على الأصدقاء فقط.

2. تفعيل أدوات الرقابة الأبوية

تقدم العديد من منصات التواصل الاجتماعي أدوات رقابة أبوية تتيح للوالدين مراقبة نشاط أطفالهم، على يوتيوب، يمكن تفعيل YouTube Kids أو وضع التقييد لضمان أن المحتوى الذي يشاهده الطفل مناسب لعمره، على فيس بوك، يمكن استخدام Facebook Messenger Kids لضمان أن تفاعلات الطفل تتم تحت إشراف الوالدين.

3. مراجعة نشاط الطفل بانتظام

من المهم أن تتابع بانتظام ما ينشره طفلك على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك من يتفاعل معه، يمكنك الوصول إلى سجل المشاهدة على يوتيوب أو التحقق من قائمة الأصدقاء على فيس بوك وإنستجرام للتأكد من عدم وجود تفاعلات مشبوهة أو غير مرغوب فيها.

4. تعليم الطفل أهمية الخصوصية

من الضروري أن يتعلم الطفل منذ البداية أهمية الحفاظ على خصوصيته على الإنترنت، يجب توعيته بعدم مشاركة المعلومات الشخصية مثل عنوان المنزل، رقم الهاتف، أو أي تفاصيل أخرى يمكن أن تُستخدم بشكل ضار، كذلك، يجب أن يعرف الطفل أهمية عدم قبول طلبات الصداقة من أشخاص لا يعرفهم في الحياة الواقعية.

5. استخدام التحقق بخطوتين

تفعيل ميزة التحقق بخطوتين على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي يضيف طبقة إضافية من الأمان، هذه الخطوة تضمن أنه حتى إذا تمكن شخص ما من الحصول على كلمة المرور، فلن يتمكن من الوصول إلى الحساب دون إدخال رمز يُرسل إلى هاتفك.

6. فلترة التعليقات والمحتوى

منصات مثل إنستجرام وتويتر توفر أدوات لفلترة التعليقات غير المرغوبة أو التي تحتوي على كلمات محددة، يمكن استخدام هذه الأدوات لمنع التعليقات السلبية أو المحتوى الذي قد يتسبب في أذى نفسي للطفل، كما يمكن استخدام أدوات تصفية المحتوى على تويتر لمنع ظهور تغريدات غير مناسبة في الجدول الزمني الخاص بالطفل.

7. التوعية بمخاطر التفاعل مع الغرباء

على الرغم من كل الاحتياطات التي يمكن اتخاذها، من المهم أن يعرف الطفل مخاطر التفاعل مع أشخاص غرباء عبر الإنترنت، يجب توجيه الطفل إلى عدم الرد على الرسائل أو الطلبات من أشخاص لا يعرفهم، والتأكد من أن الوالدين على دراية بأي تفاعل غير مألوف.

8. استخدام أسماء مستعارة

لزيادة مستوى الخصوصية، يمكن تشجيع الطفل على استخدام أسماء مستعارة بدلاً من استخدام اسمه الحقيقي على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا يمكن أن يقلل من فرص تتبع هويته الحقيقية من قبل الأشخاص غير المرغوب فيهم.

9. التحكم في مشاركة الموقع

بعض التطبيقات تتيح للمستخدمين مشاركة موقعهم الجغرافي مع الآخرين، من الأفضل تعطيل هذه الميزة لمنع تتبع الطفل ومعرفة موقعه الحقيقي، يجب التأكد من أن خاصية مشاركة الموقع الجغرافي معطلة في جميع التطبيقات التي يستخدمها الطفل.

10. الحفاظ على تحديثات البرامج والأمان

أخيرًا، من الضروري التأكد من أن جميع التطبيقات والحسابات المستخدمة من قبل الطفل محدثة بأحدث النسخ، حيث تحتوي هذه التحديثات غالبًا على تحسينات أمنية وإصلاحات للثغرات، مما يقلل من خطر تعرض الحسابات للاختراق.