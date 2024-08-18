ملخص وأهداف مباراة النصر ضد الهلال 1-4 في كأس السوبر السعودي

الأحد 18 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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حقق فريق الهلال لقب كأس السوبر السعودي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز الكبير الذي حققه على نظيره النصر بنتيجة 4-1، مساء السبت، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في الصراع على التتويج بلقب كأس السوبر السعودي 2024.



جاء هدف النصر الوحيد عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 44 من تمريرة عبد الرحمن غريب، وذلك قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الهلال 4 أهداف متتالية جاءت عبر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش (هدفين) ومالكوم في الدقائق 55 و63 و69 و72 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، يحقق الهلال كأس السوبر السعودي في نسخته المستحدثة للمرة الخامسة بعد أن سبق وحققه أعوام 2015 و2018 و2021 و2023.

وتأهل نادى النصر إلى نهائى كأس السوبر السعودى بعدما قاده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للفوز على التعاون بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في إطار دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

فيما تأهل نادى الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودى بفوزه على الأهلى 4-1 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلى بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما على مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

ونجح الهلال فى الوصول إلى المباراة النهائية بحثا عن التتويج للمرة الثانية تواليا لأول مرة، بعد تغلبه على الاتحاد والفوز باللقب 4-1 في الموسم الماضي.

ودخل الهلال السوبر بصفته بطلًا للدوري السعودي المحترفين، والكأس في الموسم الماضي، بينما لعب الأهلي السوبر وهو صاحب المركز الثالث في الدوري.

بينما تأهل نادي النصر كوصيف لبطل الدورى، ووصيف بطل كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي 2023ـ 2024، فيما شارك التعاون باعتباره صاحب المركز الرابع في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.