الجيش الأمريكي يصدر بيانا بشأن عملياته ضد الحوثيين خلال 24 ساعة

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت، نجاح قواتها في تدمير زورق مسيّر تابع للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر، لتشكيله خطرا على الملاحة والقوات الأمريكية في المنطقة.

وقالت "سنتكوم" في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير زورق مسيّر تابع للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمروأضافت القيادة المركزية الأمريكية: "تبين أن هذا الزورق المسيّر يشكل تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجاريةوكانت "سنتكوم" أعلنت في وقت سابق، نجاح قواتها في "تدمير محطة تحكم أرضية تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة خاضعة لسيطرتهم باليمن"، بحسب بيان آخر نشرته عبر منصة "إكس".