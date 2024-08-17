واشنطن تستبعد تحقيق السلام في اليمن

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اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، مليشيات الحوثي الارهابية بتقويض السلام والأمن في اليمن، في ظل تصعيد الجماعة المستمر في البحر الأحمر واستهداف سفن الشحن، بمزاعم الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وقف حربها على قطاع غزة في فلسطين.
وقالت الممثلة الدائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، -في كلمة لها أمام مجلس الأمن- إن السلام في اليمن لا يزال بعيد المنال، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات لمنع وصول الأسلحة والإمدادات للحوثيين.
وأضافت إن "الحوثيين يحاولون بشكل متعمد تشتيت الانتباه عن سجلهم الفاشل من خلال التركيز على أحداث أخرى بالمنطقة".
وذكرت أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي تقف في طريق محاسبة الحوثيين وإيران، تقوض مصداقية قرارات هذا المجلس، في إشارة إلى الصين وروسيا.