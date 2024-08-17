تركيا تعلن حالة الطوارئ في 5 ولايات لمواجهة هذا الأمر

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أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يومقلي، اليوم السبت، حالة الطوارئ في 5 ولايات حتى الـ15 من سبتمبر المقبل، وذلك في ظل استمرار حرائق الغابات فيها.
وفي تصريحات صحفية، قال يومقلي: “هناك 5 حرائق نشطة، وتمت السيطرة على الحرائق بمنطقة أودميش بإزمير ومقاطعة ديديم بأيدين غربي البلاد، بينما تستمر الحرائق في مانيسا وبولو وأزمير وأيدين وقره بوك وموغلا.
وأشار إلى أن “فرق الإطفاء تواجه صعوبة في أعمال إخماد الحرائق والتدخل السريع في منطقة غوينوك بولاية بولو شمال غربي البلاد، وقد يستمر الأمر على هذا النحو لفترة من الوقت”.
وأضاف: “علينا توخي الحذر الشديد حتى يوم الأحد المقبل وتستمر حالة الإنذار حتى 15 سبتمبر بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة”.
وكان يومقلي، قد أعلن في تصريحات سابقة بأن “فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على 69 حريقاً من أصل 72 في جميع أنحاء البلاد من دون وقوع خسائر بالأرواح”.
وأصيب 78 شخصاً جراء الحرائق التي اندلعت في ولاية إزمير قبل 3 أيام.
وأدت الحرائق إلى احتراق 16 منزلاً وعددا كبيرا من السيارات في ولاية إزمير، بينما تم إخلاء 3 أحياء بالولاية ونقل 3 آلاف و971 مواطنا إلى أماكن آمنة في إزمير ومانيسا وبولو وأيدين.