تكريم 20حافظا وحافظة للقرآن الكريم بمأرب

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس/عبدالله العطار

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أقامت جمعية المعرفة التنموية بمخيم الجفينة للنازحين جنوبي محافظة مأرب، اليوم، حفلاً تكريمياً لخريجي مركز "ابو هريرة" لتحفيظ القرآن الكريم وعددهم(20)حافظاً وحافظة وتكريم المبرزين في كافة البرامج الأخرى.

وفي حفل التكريم الذي أقيم تحت شعار(لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفِساح)أكد عضو مجلس النواب الشيخ محمد الحزمي ، المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع، الدولة والمجتمع في الاهتمام بالجانب الروحي للنشء وتعليمهم التعليم الصحيح وتحصين عقولهم من الأفكار المتطرفة والهدامة التي تروج لها الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشاد الحزمي بدور المراكز في مواجهة الخزعبلات وتحصين عقول الشباب وتنوير المجتمع، ومنها تخريج هذه الدفعة والتي اهتمت كثيرًا بالمرأة كونها العنصر الأساسي في تربية الأجيال وتوعية المجتمع وبناء الجانب الروحي للأجيال البناء السليم...

.مؤكدا أهمية دعم قيادة السلطة المحلية والمجتمع لهذه الجهود وتوسعها.

من جانبه هنأ رئيس جمعية المعرفة التنموية محمود طرموم جميع الحافظين والحافظات لكتاب الله ،مشيدا بالجهود المبذولة من قبل أولياء الأمور في دعم أولادهم في حفظ كتاب الله الكريم.

وفي الحفل ألقيت كلمتان للدكتور محمود تيهان عن المركز، وكلمة عن الطلاب ،اكدتا أن هذا الحفل يأتي تتويجاً لسنوات من الزمن للجمعية وأن الحافظين موزعين في الحلقات القرآنية ...مؤكدين استمرار الجمعية في تقديم العديد من الأنشطة في جميع المجالات.

وفي نهاية الحفل تم تكريم جميع الحافظين والحافظات لكتاب الله بالشهادات التقديرية والمبالغ المالية وذلك بحضور عدد من مدراء المكاتب التنفيذية والمشايخ والعلماء.