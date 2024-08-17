تكريم 20حافظا وحافظة للقرآن الكريم بمأرب وزير الداخلية :العملية الإرهابية في أبين تحمل بصمات المليشيات بالتخادم مع القاعدة النجم السعودي الذي بات على ابواب الدوري الإيطالي... تفاصيل الصفقة المركز الوطني للأرصاد يحذر المواطنين من الأمطار شديدة الغزارة وتساقط الثلوج في 12 محافظة يمنية جهود حثيثة لوقف حرب غزة.. ما فرص نجاح مفاوضات الفرصة الأخيرة؟ تقرير أممي يكشف عدد الأشخاص الذين تضرروا من السيول والأمطار التي ضربت اليمن خلال الأيام القليلة الماضية رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل مدينة عدن ويدلي بأول تصريح رسمي تعرف على أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت بالذكاء الاصطناعي.. إغلاق حسابات إيرانية حاولت استهداف انتخابات أمريكا الصحافة العالمية تتغنى بمحمد صلاح بعد مباراة ليفربول وإبسويتش
قال وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان"ان العملية الإرهابية الآثمة والمدانة التي استشهد على إثرها 16 فردا واصابة عدد أخرين من منتسبي اللواء الثالث دعم وإسناد في مودية بمحافظة أبين لن تزيد أبطال الأجهزة الأمنية واخوانهم بالقوات المسلحة إلا لُحمةً وتماسكاً وإصراراً على استئصال شأفة الإرهاب وتنظيماته بمختلف مسماياتها الحوثية والقاعدية والداعشية وعناصره المارقة".
وأضاف الوزير حيدان في تصريح صحفي نشره الإعلام الأمني "ان العملية الإرهابية تحمل بصمات مليشيات الحوثي الإرهابية وبالتخادم مع تنظيم القاعدة الارهابي، وان هذه العملية لن تزيد قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها إلا تماسكاً وإصراراً على اجتثاث الإرهاب".
وشدد وزير الداخلية، على أهمية تماسك المجتمع اليمني إزاء الإرهاب المصدر له من راعية الشر بالمنطقة إيران.. داعياً المجتمع الإقليمي والدولي الى إدانة كافة أشكال الإرهاب التي تستهدف اليمن والوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية وتقديم كافة الدعم للتخلص من هذه الآفة التي تستهدف المجتمع في البر والبحر.