وزير الداخلية :العملية الإرهابية في أبين تحمل بصمات المليشيات بالتخادم مع القاعدة

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 253

قال وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان"ان العملية الإرهابية الآثمة والمدانة التي استشهد على إثرها 16 فردا واصابة عدد أخرين من منتسبي اللواء الثالث دعم وإسناد في مودية بمحافظة أبين لن تزيد أبطال الأجهزة الأمنية واخوانهم بالقوات المسلحة إلا لُحمةً وتماسكاً وإصراراً على استئصال شأفة الإرهاب وتنظيماته بمختلف مسماياتها الحوثية والقاعدية والداعشية وعناصره المارقة".

وأضاف الوزير حيدان في تصريح صحفي نشره الإعلام الأمني "ان العملية الإرهابية تحمل بصمات مليشيات الحوثي الإرهابية وبالتخادم مع تنظيم القاعدة الارهابي، وان هذه العملية لن تزيد قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها إلا تماسكاً وإصراراً على اجتثاث الإرهاب".

وشدد وزير الداخلية، على أهمية تماسك المجتمع اليمني إزاء الإرهاب المصدر له من راعية الشر بالمنطقة إيران.. داعياً المجتمع الإقليمي والدولي الى إدانة كافة أشكال الإرهاب التي تستهدف اليمن والوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية وتقديم كافة الدعم للتخلص من هذه الآفة التي تستهدف المجتمع في البر والبحر.