النجم السعودي الذي بات على ابواب الدوري الإيطالي... تفاصيل الصفقة

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بات السعودي سعود عبد الحميد لاعب الهلال، على اعتاب الانتقال إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2024.
وتلقى سعود عبد الحميد عرضا من روما لضمه هذا الصيف، وأبدى اللاعب رغبته في خوض تجربة الاحتراف بالقارة العجوز.
ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن روما حصل على الضوء الأخضر من وكيل اللاعب للانتقال إلى الكالتشيو.
وأوضحت أن الهدف الأول لروما في مركز الظهير يظل لورينز أسينيون، لكن المفاوضات لا تزال معقدة مع رين الفرنسي.
وأضافت الصحيفة أن روما يفكر في التعاقد مع عبد الحميد صاحب ال25 عاما، بمبلغ قد يصل إلى حوالي 4 ملايين يورو.
وكانت تقارير صحفية، أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة روما خاطبت الهلال رسميا، بشأن التعاقد مع عبد الحميد، عبر شراء المدة المتبقية من عقده الذي سينتهي نهاية