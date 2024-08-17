المركز الوطني للأرصاد يحذر المواطنين من الأمطار شديدة الغزارة وتساقط الثلوج في 12 محافظة يمنية

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توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية شديدة الغزارة والمتفاوتة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية اطلع عليها موقع "مارب برس"، أنه يتوقع استمرار هطول أمطار رعدية شديدة الغزارة تصاحبها حبات البرد ورياح هابطة على سهل تهامة وسواحل حجة، الحديدة، تعز ومرتفعات محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز والضالع.
ومن المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، أبين، عدن، لحج، الجوف ومأرب.
وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي 119.7 ملم في ريمة، 85.3 في السدة ـ إب، 63.1 في البيضاء، 56.3 في الحديدة، 33.5 في الضالع، 20 في ذمار، 19.2 في صنعاءـ حدة، و9.7 في صعدة، 9.7 ملم في تعز.
وهطلت أمطار متفاوتة الشدة داخل وخارج نطاق محطات الرصد علي محافظات المهرة - حضرموت - شبوة - أبين - مأرب - لحج والجوف والمرتفعات الغربية لمحافظات حجة - المحويت وسهل تهامة.
ودعا المركز المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول وعبور الجسور الأرضية، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة وتساقط حبات البرد، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب .
وحث على الحيطة والحذر من الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية، وانهيارات المباني الطينية والشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار .
وأهاب المركز الوطني بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه