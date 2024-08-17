رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل مدينة عدن ويدلي بأول تصريح رسمي

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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عاد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة التي أجرى فيها سلسلة لقاءات و مشاورات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين.

وتطرقت المباحثات إلى مستجدات الوضع اليمني، والتطورات في المنطقة، والدعم المطلوب للحكومة ومؤسسات الدولة للوفاء بالتزاماتها الخدمية، والمعيشية، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الإيراني.

وفور وصوله العاصمة المؤقتة عدن، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في أول تصريح له "على أهمية وحدة الصف، والعمل بروح الفريق الواحد خصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يواجه فيها الشعب اليمني تحديات غير مسبوقة، وفي المقدمة المشكلة الاقتصادية والتمويلية، والمحاولات المستميتة من جانب التنظيمات، والمليشيات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضوا المجلس الدكتور عبدالله العليمي، والشيخ عثمان مجلي، وعدد من رجال الدولة قاموا في وقت سابق بزيارة تفقدية إلى محافظة حضرموت اطلعوا خلالها على الأوضاع في المحافظة، والجهود المقدرة للسلطة المحلية، والمكونات الوطنية على مختلف المستويات.