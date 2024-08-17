تعرف على أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- العين الاخبارية

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استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 17 أغسطس/آب 2024، في ظل العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي بمصر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي، والمعروفة بنقود الاحتياطي "MO"، ارتفعت بنهاية يوليو/تموز 2024 إلى 1.99 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.96 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

تتكون نقود الاحتياطي "MO" من فائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى الأرصدة المتداولة خارج خزائن البنك المركزي.

وأشار البيانات، إلى انخفاض رصيد العملة المتداولة خارج البنك المركزي بنهاية يوليو/تموز إلى 1.29 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.33 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران 2024.

وفي المقابل، ارتفع رصيد ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي إلى 701.5 مليار جنيه في يوليو/تموز، بعد أن كان 636.19 مليار جنيه في يونيو/حزيران من العام الجاري، بحسب المركزي المصري.

وسجل صافى الأصول الأجنبية بالبنك المركزي فائضًا للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغ 10.5 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز 2024، ما يعادل 508.58 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.3 مليار دولار (494.5 مليار جنيه) في يونيو/حزيران الماضي.

سعر الريال السعودي اليوم بالمصري

يتحرك سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق (حجم العرض والطلب).

سعر صرف الريال السعودي اليوم

في البنك المركزي المصري، جاء سعر شراء الريال السعودي عند 13.01 جنيه، و13.05 جنيه سعر بيع الريال.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 12.99 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر مستوى 12.99 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي إلى 13.01 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.

تحدد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 13.01 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 12.96 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.

ناهز سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس مستوى 12.96 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 12.93 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع.

قٌدر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول بقيمة 13 جنيها للشراء، و13.05 جنيها للبيع.

حل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13.07 جنيه للشراء، و13.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم نحو 13.2 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع