بالذكاء الاصطناعي.. إغلاق حسابات إيرانية حاولت استهداف انتخابات أمريكا

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- العين الاخبارية

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بعد أيام من تقرير لشركة مايكروسوفت تحدث عن مساعٍ إيرانية للتأثير على الانتخابات الأمريكية.

بعد أيام من تقرير لشركة مايكروسوفت تحدث عن مساعٍ إيرانية للتأثير على الانتخابات الأمريكية، أغلقت شركة «أوبن إيه آي»، الجمعة، حسابات مجموعة إيرانية لاستخدامها روبوت الدردشة «تشات جي.بي.تي» لتوليد محتوى يراد به التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية وقضايا أخرى.

واستخدمت العملية التي أطلق عليها ستورم-2035 تشات جي.بي.تي لإنتاج محتوى يركز على موضوعات مثل التعليق على المرشحين من كلا الجانبين في الانتخابات الأمريكية والصراع في غزة ومشاركة إسرائيل في دورة الألعاب الأولمبية، ثم نشر هذا المحتوى على حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مواقع إنترنت.

وأظهر تحقيق لشركة الذكاء الاصطناعي المدعومة من مايكروسوفت، أن تشات جي.بي.تي اُستخدم لإنتاج مقالات طويلة وتدوينات قصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

مدى التأثير

قالت «أوبن إيه آي»، إن العملية لم تجتذب فيما يبدو مشاركة مؤثرة من الجمهور.

ولم تحصل غالبية المنشورات التي تم رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي إلا على عدد قليل من الإعجابات أو المشاركات أو التعليقات، أو لم تحصل على أي منها بالمرة، ولم تلاحظ الشركة أي مؤشرات على مشاركة المقالات المنشورة على مواقع إنترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة إنها حظرت هذه الحسابات من استخدام خدمات أوبن إيه آي وتواصل الشركة مراقبة الأنشطة لكشف أي محاولات أخرى لانتهاك السياسات.

وفي وقت سابق من شهر أغسطس/آب الجاري، ذكر تقرير لشركة مايكروسوفت عن الأخطار المخابراتية أن الشبكة الإيرانية ستورم-2035 التي تتألف من أربعة مواقع إلكترونية مستترة في هيئة منافذ إخبارية، تعكف على جذب مجموعات الناخبين الأمريكيين في طرفي الطيف السياسي.

وجاء في التقرير أن هذا الاجتذاب قام على أساس "رسائل استقطابية في قضايا مثل المرشحين في انتخابات الرئاسة وحقوق المثليين والمتحولين جنسيا والصراع بين إسرائيل وحماس".

وتنافس المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس خصمها الجمهوري دونالد ترامب في سباق محتدم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت شركة الذكاء الاصطناعي في مايو/أيار الماضي، إنها عطلت خمس عمليات تأثير سرية سعت إلى استخدام نماذجها في "أنشطة خادعة" عبر الإنترنت