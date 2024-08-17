الصحافة العالمية تتغنى بمحمد صلاح بعد مباراة ليفربول وإبسويتش

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- العين الاخبارية

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تغنت الصحافة العالمية بالأداء الرائع للمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي أمام إبسويتش تاون اليوم السبت.

وافتتح محمد صلاح مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر تسجيل هدف وصناعة آخر في فوز الريدز 2-0 بالجولة الافتتاحية للدوري.

وصنع صلاح هدف ليفربول الأول للبرتغالي دييغو غوتا "ق 60" ثم بصم بنفسه على الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق.

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ومن جانبها قالت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها عن فوز ليفربول عنونته: "صلاح دائماً صلاح".

وأشارت الصحيفة في متن التقرير إلى أن صلاح تألق في كرة الهدف الأول عبر تمريرة خادعت الدفاع ووضعت غوتا في مكان مثالي للتسجيل، قبل أن يحسم الفرعون المصري النتيجة لاحقاً في محاولة فشل فيها للمرة الأولى.

ولكن بعد ذلك عادت الكرة لصلاح في وضع مثالي ليتمكن من التسجيل وإنهاء المباراة إكلينيكياً

وفي الإطار ذاته كتبت صحيفة "ماركا" إن صلاح قدم أداءاً عظيماً أمام إيد شيران، المطرب الإنجليزي الشهير، الذي استحوذ مؤخرا على حصة في أسهم إبسويتش.

وعن أداء صلاح علقت الصحيفة: "كان في وضعية لا يمكن إيقافها، حيث صنع هدف فريقه الأول ولم يتوقف عن التسجيل، ليحتفل مع إيد شيران الذي كان متواجداً في المدرجات".

وأكملت: "صلاح دوماً يمثل الضمانة في افتتاح الدوري الإنجليزي ولقد سجل أو صنع للموسم الثامن على التوالي في الجولة الأولى".

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فركزت على وصول صلاح إلى 9 أهداف في الجولات الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز منذ قدومه للريدز.

وشددت الصحيفة الكتالونية على أن ليفربول بدأ عصر ما بعد يورغن كلوب، مدربه الألماني السابق، بشكل رائع عبر الفوز بهدفي غوتا وصلاح.

كتابة التاريخ

علقت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها على تألق صلاح قائلة: "لقد صنع التاريخ بعد ساعة واحدة من الموسم الجديد".

وأضافت في متن التقرير: "لقد صنع التاريخ بعد ساعة من بدء المباراة من خلال كسر الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في الجولة الأولى بتاريخ المسابقة".

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وأشارت الصحيفة إلى كسر الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه من قبل مع الأساطير آلان شيرار وواين روني وفرانك لامبارد.

وفي إطار متصل، علقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على تألق صلاح: "صنع هدف وسجل آخر ليحقق رقما قياسيا في الجولة الأولى".

وأسهبت: "حين تصل الكرة إلى مو صلاح فأنت تعرف ما الذي سيحدث، هذا لأنه لاعب رائع