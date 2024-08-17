عاجل روسيا تطالب بتحديث الإطار القانوني الدولي للتسوية في اليمن وتحذر من انهيار جهود السلام

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- متابعة خاصة

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حذرت روسيا من انهيار جهود السلام في اليمن، مشيرة إلى أن الوضع المتدهور في المنطقة يؤكد الحاجة الملحة إلى التوصل لاتفاقات وإنهاء الملف اليمني في أقرب وقت ممكن.

وأوضح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن الطريقة الوحيدة لتحقيق إجماع وطني واسع النطاق والتوصل إلى رؤية مشتركة لمستقبل اليمن تتثمل في إطلاق حوار يمني شامل تحت رعاية أممية.

ونقلت قناة بلقيس ان روسيا جددت دعمها لجهود المبعوث الأممي في مواصلة التنسيق مع القوى الرئيسية باليمن والشركاء لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، مؤكدة الحاجة إلى تحديث الإطار القانوني الدولي للتسوية في اليمن.

من جهتها، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن السلام في اليمن لا يزال بعيد المنال، متهمة مليشيا الحوثي بتقويض السلام والأمن في البلاد.

وقالت الممثلة الدائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن الحوثيين يحاولون بشكل متعمد تشتيت الانتباه عن سجلهم الفاشل من خلال التركيز على أحداث أخرى بالمنطقة، في إشارة إلى هجماتهم على السفن.

وأشارت إلى أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي تقف في طريق محاسبة الحوثيين وإيران، تقوض مصداقية قرارات هذا المجلس، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات لمنع وصول الأسلحة والإمدادات للحوثيين.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه اليمن أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة جراء استمرار النزاع وغياب أي بوادر حل أو تسوية.

في هذا السياق، طلبت الأمم المتحدة من الدول المانحة دعما عاجلا لعمليات الاستجابة الإنسانية في اليمن، لمواجهة النقص الحاد المقدر بنحو ملياري دولار.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أن خطة الاستجابة للعام الجاري حصلت على دعم بقيمة ثمانمائة وأحد عشر مليون دولار، ما نسبته سبعة وعشرون بالمائة من التمويل المطلوب، المقدر بأكثر من مليارين وسبعمائة مليون دولار.

وأشار في بيان له بمناسبة قرب حلول اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق التاسع عشر من أغسطس، أشار إلى أن نقص التمويل يعرض الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الملايين في اليمن للخطر