حلف قبائل حضرموت يدشن مخيما جديدا في البوابة الشرقية للمحافظة ويؤكد التمسك بمطالبه المشروعة

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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نصب حلف قبائل حضرموت، مخيما في البوابة الشرقية للمحافظة، واكد التمسك بمطالبه التي وصفها بالمشروعة.

وفي التفاصيل، دشن حلف قبائل حضرموت يوم الجمعة اعتصاما في البوابة الشرقية لمحافظة حضرموت حيث نصب مخيما كبيرا بمنطقة ''بشار'' مديرية الريده وقصيعر.

وحضر التدشين جمع غفير تقدمهم المقدم عادل بن راتع القرادي والعميد المقدم محمد علي الجريري والعديد من مقادمة وشيوخ قبائل المشقاص والمناطق المجاورة ومختلف أطياف وشرائح المجتمع، وفق بيان عن الحلف، أطلع عليه محرر مأرب برس.

المقدم محمد الجريري رحب بالحضور وتلبيتهم للدعوة، وتطرق لأهمية قيام المخيم الذي يعد رديفا مهما للمخيم المقام في الهضبة و المطالب بحقوق أبناء حضرموت المشروعة من خيرات أرضهم، بحسب تعبيره.

وقال: ''حان الوقت لاستعادة حقوق ابناء حضرموت غير منقوصة، والتي تنهب وتذهب لغير أهلها من اللصوص، فيما ابناء حضرموت يواجهون الموت جوعاً في أرضهم''.

واضاف : ''أن مطالب أبناء حضرموت مطالب شريعة ولا تحمل اي صبغة سياسية حتى يتم التعنت والمماطلة في تنفيذ هذه المطالب''.

بدوره تحدث المقدم عادل بن راتع القرادي وقال أن ما يتبناه حلف قبائل حضرموت اليوم من مطالب فهي مطالب تخص الجميع وكل من يسكن تراب حضرموت وليست مطالب شخصية.