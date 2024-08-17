أسعار الذهب اليوم في اليمن

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أسعار الذهب اليوم
السبت - 17/08/2024
الأسعار في صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 288,000 ريال
بيع = 293,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 35,700 ريال
بيع = 37,900 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,050,000 ريال
بيع = 1,070,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 131,000 ريال
بيع = 139,000 ريال