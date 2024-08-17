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أسعار الذهب اليوم في اليمن

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار الذهب اليوم

السبت - 17/08/2024

الأسعار في صنعاء 

 جنيه الذهب

شراء = 288,000 ريال    

بيع = 293,000 ريال  

 جرام عيار 21

شراء = 35,700 ريال  

بيع = 37,900 ريال   

 أسعار الذهب في عدن

 جنيه الذهب

شراء = 1,050,000 ريال   

بيع = 1,070,000 ريال   

 جرام عيار 21

شراء = 131,000 ريال   

بيع = 139,000 ريال  

 

  

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