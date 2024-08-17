بعد تبني القاعدة.. واشنطن تدين هجوم أبين وتصفه بـ ''المروع''

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وصفت واشنطن، الهجوم الذي استهدف ثكنة عسكرية في مديرية مودية بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، بالمروع.
وقال بيان مقتضب لسفارة الولايات المتحدة لدى اليمن، نشرته بحسابها على منصّة إكس: ''تدين سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن بشدة الهجوم الإرهابي المروع في محافظة أبين، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.
ةتبنى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، العملية. ونقل مركز "سايت" الذي يرصد وسائل الإعلام الجهادية ومقره الولايات المتحدة، عن التنظيم قوله إن مهاجما فجر سيارة مفخخة في الموقع العسكري.
وصباح أمس الجمعة، قتل وأصيب أكثر من 30 جنديًا من منتسبي لواء الدعم والإسناد التابع للمجلس الإنتقالي الجنوبي، إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت ثكنة عسكرية شرق مديرية مودية.
هذا وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" وجه خلال اتصال بمحافظ أبين "أبو بكر سالم" يوم الجمعة بتقديم الدعم اللازم لعائلات القتلى الذين قضوا في حادث التفجير الانتحاري والرعاية الطبية للجرحى.