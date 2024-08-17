آخر الاخبار

شارك في توقع مباراة النصر والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي صور.. لكمات ودماء في مشاجرة عنيفة داخل برلمان تركيا شاهد.. انهيار جسر حيوي جراء السيول والأمطار الغزيرة في الحديدة اسقاط طائرة مسيرة اطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه محافظة مأرب ''صورة'' ثلاثة مرشحون يتنافسون على رئاسة الجزائر اتفاق بشأن غزة نهاية الأسبوع المقبل وحماس تتحدث عن ''وهم'' أميركي ''هيومن رايتس ووتش'' تشير إلى تصعيد حوثي خطير وتحذر من تبعات حملات القمع الأخيرة بيان للحكومة حول هجوم مودية في أبين وحديث عن تخادم مع الحوثيين قرار للإتحاد الأوروبي يخص أحمد علي ووالده منخفض جوي قادم وتحذيرات من امطار غزيرة خلال الساعات القادمة

شارك في توقع مباراة النصر والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
عدد القراءات 66

الليلة | النصر والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي

الساعة 7:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة

للمشاركة في التصويت انقر هنا

إقراء أيضاً
سالت دموعه في آخر محاولة.. رونالدو يتحدى لعنة الهلال مجددا .. كأس السوبر
تعرف على أكثر الدول حصداً للبطولات في عالم كرة القدم
موقف يامال من المشاركة مع برشلونة ضد فالنسيا بعد حادثة طعن والده
سبع صفقات عابرة تحرج نادي بايرن .. الانتعاش المالي لم يغير المعادلات
تعديلات تغير شكل التبديلات في الدوري الإنجليزي الممتاز
غضب عارم" من لاعب النصر بعد طرده في كأس السوبر السعودي.. وهكذا كان رد فعل رونالد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول