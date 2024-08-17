شارك في توقع مباراة النصر والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي صور.. لكمات ودماء في مشاجرة عنيفة داخل برلمان تركيا شاهد.. انهيار جسر حيوي جراء السيول والأمطار الغزيرة في الحديدة اسقاط طائرة مسيرة اطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه محافظة مأرب ''صورة'' ثلاثة مرشحون يتنافسون على رئاسة الجزائر اتفاق بشأن غزة نهاية الأسبوع المقبل وحماس تتحدث عن ''وهم'' أميركي ''هيومن رايتس ووتش'' تشير إلى تصعيد حوثي خطير وتحذر من تبعات حملات القمع الأخيرة بيان للحكومة حول هجوم مودية في أبين وحديث عن تخادم مع الحوثيين قرار للإتحاد الأوروبي يخص أحمد علي ووالده منخفض جوي قادم وتحذيرات من امطار غزيرة خلال الساعات القادمة
الليلة | النصر والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي
الساعة 7:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة