صور.. لكمات ودماء في مشاجرة عنيفة داخل برلمان تركيا

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أصيب نائبان على الأقل في مشاجرة عنيفة نشبت في البرلمان التركي (الجمعة) خلال جلسة حول نائب معارض مسجون.
واندلع الشجار عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك، في حين كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي.
وتدخل نواب آخرون، ما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة، وأصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما.
وتلطخت الأرض بقطرات دم، وفق صور بثتها وسائل إعلام تركية