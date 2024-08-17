شاهد.. انهيار جسر حيوي جراء السيول والأمطار الغزيرة في الحديدة

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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انهار جسر حيوي قديم في مديرية بيت الفقية بالحديدة، نتيجة السيول والأمطار الغزيرة.

والجسر يعد من أقدم الجسور في المنطقة، حيث يتجاوز عمره 50 عامًا ولم يشهد أي أعمال صيانة خلال تلك الفترة.

ويربط الجسر الواقع بالقرب من محطة المسعودي، مناطق في مديرية بيت الفقيه بالحديدة غرب اليمن.

وفي الحديدة ايضا أكد مدير عام مديرية حيس رئيس المجلس المحلي مطهر سعيد القاضي، أن تفجير ميليشيا الحوثي للجسور التي تمر من تحتها سيول الأودية وكذلك العَبّارات في المديرية يعد سبباً رئيساً في إحداث الكوارث للمواطنين في ريف المديرية.

وأوضح القاضي خلال تفقده مجاري الأودية، أن سيول وديان حيس تواجه إعاقة كبيرة أثناء تدفقها، نتيجة تفجير وتدمير الجسور والعبث بالبنية التحتية، وإغلاق مجاري الأودية من خلال استحداث السواتر الترابية من قبل الحوثيين، مما جعل السيول تغير مجراها وتجتاح القرى المكتظة بالسكان، وتُحدِث أضرارًا جسيمة في الممتلكات، مما يكلف المواطنين والمزارعين خسائر مادية كبيرة.

وكانت الأمطار والسيول التي شهدتها حيس قد تسببت في تضرر أكثر من 1527 أسرة في 13 قرية، حيث تضررت منازل ومساكن ومخيمات النازحين، وتركزت الأضرار في مجالات الغذاء والإيواء والمواشي التي جرفها السيل، بالإضافة إلى تضرر الأراضي الزراعية. كما فقد أكثر من 6 أشخاص ما زالوا مفقودين، وتم العثور على شخص واحد متوفي، والبقية لا يزالون في عداد المفقودين.