اسقاط طائرة مسيرة اطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه محافظة مأرب ''صورة'' ثلاثة مرشحون يتنافسون على رئاسة الجزائر اتفاق بشأن غزة نهاية الأسبوع المقبل وحماس تتحدث عن ''وهم'' أميركي ''هيومن رايتس ووتش'' تشير إلى تصعيد حوثي خطير وتحذر من تبعات حملات القمع الأخيرة بيان للحكومة حول هجوم مودية في أبين وحديث عن تخادم مع الحوثيين قرار للإتحاد الأوروبي يخص أحمد علي ووالده منخفض جوي قادم وتحذيرات من امطار غزيرة خلال الساعات القادمة 4 قواعد قد تساعد على العيش حتى عمر 100 عام غضب عارم وسط جلسة برلمانية في تركيا تتحول إلى عراك عنيف قوات أوكرانيا تواصل التقدم في روسيا وسط معارك طاحنة .. ونائب روسي يعلن عن حرب عالمية
اسقطت الدفاعات الجوية اليوم السبت، طائرة مسيرة اطلقها الحوثيون باتجاه محافظة مأرب.
وقالت قوات العمالقة في بيان مقتضب إن دفاعاتها الجوية تمكنت اليوم، من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مديرية حريب جنوب مأرب.