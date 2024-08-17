اسقاط طائرة مسيرة اطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه محافظة مأرب ''صورة''

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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اسقطت الدفاعات الجوية اليوم السبت، طائرة مسيرة اطلقها الحوثيون باتجاه محافظة مأرب.

وقالت قوات العمالقة في بيان مقتضب إن دفاعاتها الجوية تمكنت اليوم، من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مديرية حريب جنوب مأرب.