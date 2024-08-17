اتفاق بشأن غزة نهاية الأسبوع المقبل وحماس تتحدث عن ''وهم'' أميركي

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشف مسؤولون أميركيون أن بايدن يهدف إلى التوصل لاتفاق حول غزة بحلول نهاية الأسبوع المقبل، بينما يحاول أيضًا ردع إيران وحزب الله عن شن هجوم على إسرائيل يمكن أن يقوض هذه الجهود.

وأكد أحد المسؤولين المطلعين أن اتفاق تبادل الأسرى ووقف النار في القطاع الفلسطييني أصبح جاهزا للتنفيذ، حسب ما نقل موقع أكسيوس اليوم السبت.

وغداة تقديم واشنطن مقترحاً جديداً لهدنة بين إسرائيل وحركة حماس يوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع المحاصر منذ 10 أشهر، رأى القيادي في الحركة سامي أبو زهري أن الحديث الأميركي "ضرب من وهم".

واكد أبو زهري لوكالة "فرانس برس" اليوم السبت، أن حديث الرئيس الأميركي جو بايدن عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو "وهم".

كما تابع أن إسرائيل تواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق.

وأضاف أن الحركة ليست أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أميركية.

أتى تعليق القيادي في حماس بينما تتوسط مصر مع الولايات المتحدة وقطر من أجل دفع الحركة وإسرائيل إلى التوصل لاتفاق يوقف النار في غزة ويفضي إلى تبادل الأسرى بين الجانبين.

وقد استضافت الدوحة يومي الخميس والجمعة المنصرمين محادثات حضرها وفد إسرائيلي ضم رئيس المخابرات دافيد برنياع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ومنسق ملف الأسرى في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.

فيما أرسل البيت الأبيض مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بريت مكجورك للمشاركة.

كما شارك فيها رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل. وقد خرج المجتمعون بمؤشرات إيجابية على الرغم من أن حماس لم تحضرها.