بيان للحكومة حول هجوم مودية في أبين وحديث عن تخادم مع الحوثيين

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 231

قالت الحكومة اليمنية، ان الهجوم الارهابي الجبان الذي استهدف موقعًا عسكريا للواء الثالث دعم وإسناد بمديرية مودية محافظة أبين، وخلف عددا من الشهداء والجرحى الميامين، لن ينال من عزيمة اليمنيين في معركتهم لاستكمال استعادة الدولة، وهزيمة التنظيمات الاجرامية، وعلى راسها تنظيمي القاعدة وداعش المتخادمين مع مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الايراني.

وقالت الحكومة في بيان اطلع عليه محرر مأرب برس، ان هذا العمل الإرهابي الغادر يشير مجددا إلى التخادم الواضح بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

وشدد بيان الحكومة على أهمية اليقظة العالية ورفع الجاهزية الأمنية وتعزيز جهود مواجهة قوى الإرهاب والظلام، وتكامل عمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية مع الرفض الاجتماعي والشعبي للحركات الإرهابية بطريقة تصب في مسار تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على عناصره الضالة.

و أكد كذلك إن هذا الهجوم الإرهابي هو تذكير بأهمية مضاعفة الجهود لمكافحة التنظيمات الإرهابية بالتعاون مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب، وعدم التهاون في مواجهة هذه الأعمال، باعتبار الارهاب ظاهرة عالمية تستدعي تظافر كافة الجهود لاستئصالها والقضاء عليها.

الحكومة دعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإجرامية التي يتجاوز خطرها اليمن ليمتد إلى المنطقة والعالم. ولفتت إلى ان استئصال شافة الإرهاب يستوجب دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها للقيام بواجباتها وتقوية قدراتها للتعاطي مع التهديدات التي تمس الأمن والاستقرار على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وعبرت الحكومة عن تعازيها لأسر الشهداء الذين سقطوا في هذه العملية الإجرامية الآثمة.. ووجهت بتقديم الرعاية لذويهم والعناية بالجرحى حتى يتماثلوا للشفاء.