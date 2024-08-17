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قرار للإتحاد الأوروبي يخص أحمد علي ووالده

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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رفع الاتحاد الأوروبي اسم علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من قائمة العقوبات الخاصة به.

ووفق موقع العقوبات الدولية على الانترنت، فقد أزال الاتحاد الأوروبي إدخالات الأفراد التالية أسماؤهم من الملحق الأول للقرار 2014/932/CFSP والملحق الأول للائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1352/2014: علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية السابق، وأحمد علي عبد الله صالح، نجله الأكبر.

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