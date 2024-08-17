منخفض جوي قادم وتحذيرات من امطار غزيرة خلال الساعات القادمة

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حذر مركز الإنذار المبكر من اضطراب جوي وأمطار غزيرة متوقعة في عدة محافظات خلال الساعات القادمة.

مركز الإنذار أشار الى حالة من عدم الاستقرار الجوي ستؤثر على محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف، بالإضافة إلى أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية.

وذكرت نشرة المركزأن هذا الاضطراب ناتج عن تقدم منخفض جوي في شمال بحر العرب، مصحوب بكتلة هوائية رطبة، مما سيؤدي إلى نشاط واسع للعواصف الرعدية الغزيرة خلال فترات ما بعد الظهيرة والمساء وحتى ساعات الفجر، خاصة في مديريات وادي وصحارى حضرموت والهضاب الجنوبية.

كما توقعت النشرة هطول أمطار متفاوتة بين المتوسطة والغزيرة، مع احتمال تدفق السيول في بعض مجاري الأودية داخل المدن والقرى.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وتجنب عبور الأودية أثناء جريانها، كما شدد على ضرورة رفع الممتلكات والمركبات من مجاري الأودية والابتعاد عن أعمدة الإنارة أو الموصلات الكهربائية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبه المركز إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في الطرقات بسبب غزارة الأمطار، مشددًا على ضرورة اتباع إرشادات السلامة.

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد ورياح هابطة.

كما توقع أن تكون الأجواء غائمة ومغبرة نسبياً في المناطق الساحلية، مع احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة.

ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ودعا الجهات الرسمية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.