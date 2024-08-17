الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء عملياته في قطاع غزة بشكل كامل قيادي في حماس يطلق تصريحات جديدة حول المفاوضات ويكشف مصيرها مفاوضات قف إطلاق النار في غزة..حماس توجه صفعة جديدة لـ الكيان الصهيوني معهد أمريكي: الضعف الاقتصادي للحوثيين هو نقطة ضعفهم والأمم المتحدة والسعودية مكنتا الحوثيين وأضعفتا الحكومة في اليمن دولة أوروبية تحشد قواتها على حدود أوكرانيا.. وموسكو تحذر من حرب عالمية سفينة عسكرية صينية تتعرض لهجوم حوثي قُبالة إريتريا 80 يوما على الانتخابات الأمريكية.. تصويت مبكر يزيد سخونة السباق. مالا تعرفه عن أنواع الاقتراع في أمريكا سالت دموعه في آخر محاولة.. رونالدو يتحدى لعنة الهلال مجددا .. كأس السوبر تعرف على أكثر الدول حصداً للبطولات في عالم كرة القدم خسائر فاردحة لموانئ دبي العالمية - تفاصيل
أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين أن عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة انتهت "بشكل عام"، والمؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة تبادل.
وأضافت الهيئة: "يمكن لإسرائيل دخول غزة مرة أخرى عندما تتوفر معلومات استخباراتية جديدة".
وتابعت أن الجيش الإسرائيلي أخبر صناع القرار أن لواء رفح التابع لحركة "حماس" قد تم تحييده وأنه غير موجود تقريبا.
يأتي هذا عقب جولة مفاوضات أجريت في العاصمة القطرية الدوحة يومي الخميس والجمعة، دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.