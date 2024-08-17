الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء عملياته في قطاع غزة بشكل كامل

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين أن عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة انتهت "بشكل عام"، والمؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة تبادل.

وأضافت الهيئة: "يمكن لإسرائيل دخول غزة مرة أخرى عندما تتوفر معلومات استخباراتية جديدة".

وتابعت أن الجيش الإسرائيلي أخبر صناع القرار أن لواء رفح التابع لحركة "حماس" قد تم تحييده وأنه غير موجود تقريبا.

يأتي هذا عقب جولة مفاوضات أجريت في العاصمة القطرية الدوحة يومي الخميس والجمعة، دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.