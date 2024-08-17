قيادي في حماس يطلق تصريحات جديدة حول المفاوضات ويكشف مصيرها

السبت 17 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 120

قال القيادي في حركة حماس أبوزهري أن الولايات المتحدة تحاول إشاعة أجواء إيجابية كاذبة بشأن المفاوضات

وأكد أبو زهري أن "الولايات المتحدة ليس لديها نية حقيقية لوقف الحرب في غزة وتحاول فقط كسب الوقت".

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أكد مصدر في حركة "حماس" أن الحركة متمسكة بمقترح 2 يوليو، وما يصل إليها بطرق غير مباشرة أقل من السقف المقدم، ولن تقبل به.

وأصدرت قطر ومصر والولايات المتحدة يوم الجمعة، بيانا بشأن قمة الدوحة الرامية إلى سد فجوات المفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وأشار البيان إلى أن "الطريق أصبح الآن ممهدا لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".

وتم يوم الخميس استئناف المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة في العاصمة القطرية الدوحة.

وعقدت الجولة الجديدة من المحادثات بحضور رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي ديفيد بارنياع ونظيريه من الولايات المتحدة ومصر، بيل بيرنز وعباس كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني