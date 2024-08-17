الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء عملياته في قطاع غزة بشكل كامل قيادي في حماس يطلق تصريحات جديدة حول المفاوضات ويكشف مصيرها مفاوضات قف إطلاق النار في غزة..حماس توجه صفعة جديدة لـ الكيان الصهيوني معهد أمريكي: الضعف الاقتصادي للحوثيين هو نقطة ضعفهم والأمم المتحدة والسعودية مكنتا الحوثيين وأضعفتا الحكومة في اليمن دولة أوروبية تحشد قواتها على حدود أوكرانيا.. وموسكو تحذر من حرب عالمية سفينة عسكرية صينية تتعرض لهجوم حوثي قُبالة إريتريا 80 يوما على الانتخابات الأمريكية.. تصويت مبكر يزيد سخونة السباق. مالا تعرفه عن أنواع الاقتراع في أمريكا سالت دموعه في آخر محاولة.. رونالدو يتحدى لعنة الهلال مجددا .. كأس السوبر تعرف على أكثر الدول حصداً للبطولات في عالم كرة القدم خسائر فاردحة لموانئ دبي العالمية - تفاصيل
قال القيادي في حركة حماس أبوزهري أن الولايات المتحدة تحاول إشاعة أجواء إيجابية كاذبة بشأن المفاوضات
وأكد أبو زهري أن "الولايات المتحدة ليس لديها نية حقيقية لوقف الحرب في غزة وتحاول فقط كسب الوقت".
وفي وقت سابق يوم الجمعة، أكد مصدر في حركة "حماس" أن الحركة متمسكة بمقترح 2 يوليو، وما يصل إليها بطرق غير مباشرة أقل من السقف المقدم، ولن تقبل به.
وأصدرت قطر ومصر والولايات المتحدة يوم الجمعة، بيانا بشأن قمة الدوحة الرامية إلى سد فجوات المفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.
وأشار البيان إلى أن "الطريق أصبح الآن ممهدا لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".
وتم يوم الخميس استئناف المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة في العاصمة القطرية الدوحة.
وعقدت الجولة الجديدة من المحادثات بحضور رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي ديفيد بارنياع ونظيريه من الولايات المتحدة ومصر، بيل بيرنز وعباس كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني