مفاوضات قف إطلاق النار في غزة..حماس توجه صفعة جديدة لـ الكيان الصهيوني

الجمعة 16 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رفضت حركة حماس الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، “شروطاً جديدة” قالت إن العدو الإسرائيلي وضعتها في الاتفاق المقترح في الدوحة خلال يومين من المفاوضات حول هدنة في قطاع غزة.





وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر قيادي في الحركة فإن “الوفد الإسرائيلي وضع شروطاً جديدة في سياق نهجه للتعطيل مثل إصراره على إبقاء قوات عسكرية في منطقة الشريط الحدودي مع مصر – محور فيلادلفيا، وطلب أن يكون له الحق بوضع فيتو على أسماء أسرى وإبعاد أسرى آخرين خارج فلسطين”.

كما شدد على أن حماس “لن تقبل بأقل من وقف كامل للنار والانسحاب الكامل من القطاع وعودة طبيعية للنازحين، وصفقة تبادل بدون قيود وشروط الاحتلال”.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الوسطاء “قطر ومصر وأمريكا” بياناً جاء فيه: “الوسطاء سيواصلون العمل في الأيام القادمة بشأن تفاصيل تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار في غزة”.

وأضاف البيان: “الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل تنفيذ مقترح قدمته واشنطن”.

وتابع: “كبار المسؤولين من حكوماتنا سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل آملين التوصل إلى اتفاق”.

وأردف: “الفرق الفنية ستعمل على تفاصيل تنفيذ مقترح أمريكي يسمح بالتوصل لاتفاق بشأن غزة“.

البيان أكمل: “الفرق الفنية ستواصل العمل على تفاصيل التنفيذ ومنها البنود الإنسانية والرهائن والمحتجزون”.

ومضى الوسطاء في القول: “واشنطن قدمت بدعم قطري مصري اقتراحاً يقلص الفجوات ويتفق مع ما وضعه بايدن وقرار مجلس الأمن”.

على صعيدٍ متصل، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التوصل لصفقة بات “أقرب من أي وقت مضى”.





وقبل قليل افادت القناة 12 الإسرائيلية بان إسرائيل سترسل وفدا آخر إلى القاهرة الأحد في إطار محادثات الرهائن قبل عقد قمة أخرى رفيعة المستوى في الدوحة نهاية الأسبوع المقبل.

فيما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية على ان إسرائيل أبدت مرونة إزاء محور فيلادلفيا لكن القاهرة أوضحت أن حماس تطلب انسحابا كاملا منه.





