80 يوما على الانتخابات الأمريكية.. تصويت مبكر يزيد سخونة السباق. مالا تعرفه عن أنواع الاقتراع في أمريكا

الجمعة 16 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- العين الاخبارية

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يتميز النظام الانتخابي في الولايات المتحدة بأنماط تصويت تميزه عن غيره، تتنوع ما بين التصويت الحضوري والمبكر والغيابي.

ورغم انطلاق الانتخابات الأمريكية رسميا في الخامس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم من بين مرشحين جمهوري وديمقراطي وآخرين مستقلين، إلا أن بعض الولايات الأمريكية تتيح لمواطنيها الاقتراع المبكر، وفقا لموقع الحكومة الأمريكية.

إذ يمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في مراكز اقتراع تفتح أبوابها قبل أسابيع من موعد الاقتراع المحدد، ويتيح ذلك للكثيرين التصويت بعيداً عن ازدحام يوم الانتخابات.

ويسمح بالتصويت المبكر الحضوري (Early voting) قبل يوم الانتخابات، ففي بعض الأحيان تجعل الظروف من الصعب أو المستحيل على الناخب التصويت يوم الانتخابات، لكن معظم الولايات تسمح بالتصويت الحضوري خلال فترة محددة للتصويت المبكر.

في معظم الولايات، لا يحتاج الناخب إلى عذر للتصويت المبكر، وفي بعض الولايات ربما يحتاج إلى طلب بطاقة اقتراع غيابي ليتمكن من التصويت مبكراً.

واعتبارا من يوليو/تموز 2024 قدمت 47 ولاية، ومقاطعة كولومبيا، وجوام، وبورتوريكو، وجزر فيرجن، التصويت المبكر لجميع الناخبين (يشمل هذا الولايات التي تجري انتخابات بالبريد فقط).

ولا تتيح ثلاث ولايات -ألاباما وميسيسيبي ونيو هامبشاير- التصويت المبكر حضوريا، على الرغم من أنها قد توفر خيارات للناخبين الغائبين المؤهلين.

وفي إشارة إلى التصويت المبكر حضوريا، تستخدم الولايات مصطلحات مختلفة، بما في ذلك التصويت المبكر وتصويت الغياب الشخصي والتصويت المسبق.

بالإضافة إلى ذلك، تدير ثماني ولايات وواشنطن العاصمة الانتخابات بشكل أساسي عن طريق البريد، على الرغم من احتفاظها جميعا ببعض خيارات التصويت المبكر الحضوري للناخبين الذين يحتاجون إليه أو يفضلونه.

فترات التصويت المبكر

تتراوح فترات التصويت المبكر من ثلاثة أيام إلى 46 يوما. وعادة ما يبدأ التصويت المبكر الشخصي في وقت مبكر يصل إلى 50 يوما قبل الانتخابات، وينتهي التصويت المبكر عادة قبل أيام قليلة فقط من يوم الانتخابات.

التصويت المبكر في عطلة نهاية الأسبوع:

من بين الولايات التي تسمح بالتصويت المبكر الحضوري (باستثناء الولايات التي تجري الانتخابات بشكل أساسي عن طريق البريد)، تسمح 27 ولاية بالتصويت المبكر في عطلة نهاية الأسبوع.

وأدلى أكثر من 100 مليون أمريكي بأصواتهم بشكل مبكر في انتخابات 2020 الرئاسية، وفق تعداد لـ"يو اس إيلكشن بروجكت"، ما يعد رقما قياسيا في التصويت المبكر طول تاريخ الانتخابات الأمريكية.

أنواع أخرى من التصويت:

التصويت الحضوري (In-person voting)

يُعد التصويت الحضوري الطريقة التقليدية والأوسع انتشاراً في كل الانتخابات السابقة، وتتبعها كل الولايات الأمريكية.

وتحدد كل ولاية قواعدها الخاصة ببطاقة هوية الناخب. وتشترط معظم الولايات على الناخبين إحضار بطاقة هوية للتصويت الحضوري قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

التصويت الغيابي (Absentee Voting)

التصويت الغيابي هو نظام انتخابات يسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم من خارج مكاتب الاقتراع.

وجرى اعتماد هذا النظام للمرة الأولى في الولايات المتحدة لتمكين الأمريكيين خارج البلاد، من طلب بطاقة الاقتراع والإدلاء بأصواتهم عبر خدمة البريد.

وانتشر التصويت الغيابي في أمريكا خلال فترة الحرب الأهلية (1861-1865)، من أجل السماح للجنود بالتصويت في ولاياتهم عبر البريد.

وتسمح 34 ولاية أمريكية بالتصويت الغيابي، في الوقت الراهن، حيث يمكن لأي ناخب طلب بطاقة الاقتراع والإدلاء بها إما بشكل شخصي فيما بعد وإما عبر البريد، دون الحاجة إلى عذر يمنعه من التصويت في مكاتب الاقتراع.

التصويت عبر البريد (Voting by Mail)

يبقى التصويت عبر البريد نسخة متطورة من نظام التصويت الغيابي، لكن الفرق بينهما يكمن في كون التصويت عبر البريد شاملاً، ولا يتعلق بفحص طلبات التصويت الغيابي والموافقة عليها.

ويتم إرسال بطاقات انتخابية إلى كل ناخب مسجل في الولايات لكي يستطيع التصويت عبر البريد، ومع تفشي فيروس كورونا عام 2020 قرر عدد كبير من الولايات اعتماد هذا النوع من التصويت الشامل.

وفي هذه الحالة لا يحتاج الناخب إلى تقديم طلب رسمي للحصول على بطاقة اقتراع، فالمسؤولون في الولاية يرسلون هذه البطاقات إلى كل الناخبين المسجلين، والآخرون يردونها عبر البريد