سالت دموعه في آخر محاولة.. رونالدو يتحدى لعنة الهلال مجددا .. كأس السوبر

الجمعة 16 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- العين الاخبارية

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سيتيح نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال والنصر فرصة جديدة للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو للثأر من "الزعيم" بعد محاولات فاشلة.

ويتجدد الموعد بين القطبين والجارين الهلال والنصر، في نهائي كأس السوبر السعودي للموسم الحالي 2024-2025 غدا السبت استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

وكان الهلال حجز مقعده في النهائي بالتغلب على الأهلي في نصف النهائي بركلات الترجيح 4-1، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما وصل النصر للنهائي بعد الفوز على التعاون بنتيجة 2-0.

هل يثأر كريستيانو رونالدو من الهلال؟

عانى كريستيانو رونالدو قائد النصر من عقدة واضحة في مبارياته ضد الهلال منذ انتقاله إلى النصر في يناير/كانون الثاني 2023.

وخاض رونالدو 7 مباريات أمام الهلال في مختلف البطولات، وهي كأس الملك سلمان للأندية ودوري روشن وكأس السوبر وكأس موسم الرياض وكأس خادم الحرمين الشريفين.

والمفارقة أن صاحب الـ39 عاما لم يحقق خلال تلك المواجهات سوى فوزا وحيدا في بطولة ودية، مقابل 5 هزائم وتعادل في المواجهات الرسمية.

تاريخ مواجهات كريستيانو رونالدو أمام الهلال

وتستعرض "العين الرياضية" في السطور التالية تاريخ مواجهات كريستيانو رونالدو أمام الهلال.

دوري روشن

كانت البداية في مباراة الدور الثاني لدوري روشن الموسم الماضي 2022-2023، وخسر رونالدو مع النصر بنتيجة 0-2.

وضمن منافسات النسخة الحالية 2023-2024، فاز الهلال على النصر بثلاثية نظيفة، فيما حسم التعادل 1-1 لقاء الدور الثاني بينهما يوم 17 مايو/أيار.

البطولة العربية

فوز رونالدو الوحيد على الهلال جاء في كأس الملك سلمان "البطولة العربية للأندية الأبطال" بشهر أغسطس/آب 2023.

وسجل رونالدو في تلك المبارة هدفي الفوز للنصر على الهلال بنتيجة 2-1، وتُوج مع "العالمي" بلقبه الوحيد.

كأس موسم الرياض

الهزيمة الثالثة لرونالدو مع النصر على يد الهلال جاءت في بطولة كأس موسم الرياض الودية في شهر فبراير/شباط 2024.

وخسر النصر أمام الهلال بنتيجة 0-2 على ملعب "المملكة أرينا".

كأس السوبر السعودي

لم يختلف الوضع كثيرا في كأس السوبر السعودي، حيث اجتمع الهلال والنصر مجددا في نصف نهائي البطولة التي أقيمت بشهر أبريل/نيسان 2024 على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفاز الهلال على النصر بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت تلقي كريستيانو رونالدو البطاقة الحمراء بعد واقعة صفع علي البليهي مدافع الزعيم.

كأس خادم الحرمين الشريفين

آخر مباراة لرونالدو أمام النصر كانت في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة" بشهر مايو/أيار الماضي.

وتُوج الهلال باللقب بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

وظهر كريستيانو وهو يبكي بالدموع بعد خسارة الكأس بركلات الترجيح التي كان يتابعها بشغف كبير وسجل خلالها الركلة الثانية لفريقه، حيث سقط على الأرض ويديه على وجهه