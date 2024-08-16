تعرف على أكثر الدول حصداً للبطولات في عالم كرة القدم

الجمعة 16 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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عند رصد أكثر المنتخبات حصدًا لبطولة كأس العالم لكرة القدم في التاريخ، فإن المقصود بلا شك هو منتخب البرازيل الذي فاز – ولم يفشل أبدًا في التأهل للبطولة – بأكبر بطولة رياضية 5 مرات، كان آخرها عام 2002.

إذ فازت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بكأس العالم للمرة الأولى في عام 1958، ثم كررت ذلك الإنجاز الرائع بعدها بأربع سنوات، وحصلت عليه مرة أخرى في 1970، والمرة الرابعة كانت عام 1994.

لكن إذا توسع المنظور وكان الحديث عن الدول التي فازت بأكبر عدد من البطولات الدولية التي تشمل كأس العالم والبطولات القارية وغيرها، فإن اللقب سيكون من نصيب الأرجنتين التي فازت حتى الآن بـ 22 بطولة دولية كبرى، بما يشمل الفوز 16 مرة ببطولة كوبا أمريكا.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كوبا أمريكا 2024 للمرة السادسة عشر، بعد هزيمته نظيره الكولومبي في المباراة النهائية بهدف واحد مقابل لا شيء.

وفي المركز الثاني من حيث أكثر الدول حصولاً على الكؤوس، جاءت أوروجواي رغم أن فريقها لم يرفع كأسًا لكرة القدم منذ عام 2011، وكانت أول دولة في أمريكا الجنوبية تفوز بكأس العالم في 1930.

ومع انتهاء بطولة "يورو 2024" أضافت إسبانيا المزيد من الألقاب لتاريخها الكوروي، بعد هزيمة إنجلترا في نهائي البطولة.

ونستعرض فيما يلي أكثر 10 منتخبات تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم والتي من بينها منتخب مصر الذي تفوق على إيطاليا وإسبانيا في عدد الألقاب التي توج بها.

الأرجنتين (22 لقبا)

البرازيل (18 لقبا)

أوروغواي (17 لقبا)

المكسيك (13 لقبا)

الولايات المتحدة (10 ألقاب)

ألمانيا (8 ألقاب)

فرنسا (8 ألقاب)

مصر (7 ألقاب)

إيطاليا (6 ألقاب)

إسبانيا (6 ألقاب)