خسائر فاردحة لموانئ دبي العالمية - تفاصيل

الجمعة 16 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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انخفضت أرباح شركة موانئ دبي العالمية، التي تعد من بين أكبر مشغلي الموانئ في العالم، قرابة 60% مقارنة بأرباح العام الماصي لذات الفترة، حيث وصلت ارباحها

إلى 234 مليون دولار (0.28 دولار/ للسهم) بنهاية النصف الأول 2024، مقارنة بأرباح قدرها 669 مليون دولار تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع صافي تكاليف التمويل بنسبة 41% لتصل إلى 713.8 مليون دولار، مقارنة بـ 507.8 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة عام 2023." بسبب

الهجمات المستمرة على الشحن التجاري في البحر الأحمر من قبل مليشيا الحوثي.

كما يعود إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 23%، لتصل إلى 1419 مليون دولار، مقارنة بـ 1156 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى تراجع حصة الربح من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بنسبة 5% ليصل إلى 77.6 مليون دولار مقابل 82 مليون دولار بنهاية النصف الأول 2023

وقال الرئيس التنفيذي سلطان أحمد بن سليم في بيان توضيحي: "لقد تميز عام 2024 ببيئة جيوسياسية متدهورة واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية بسبب أزمة البحر الأحمر ".

وأضاف: "بينما تظل توقعات التداول في الأمد القريب غير مؤكدة بسبب الرياح المعاكسة على الصعيد الاقتصادي الكلي والجيوسياسي، فإن الأداء المالي المرن في النصف الأول يضعنا في وضع جيد لتحقيق أرباح معدلة مستقرة للعام بأكمله