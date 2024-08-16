عاجل..بيان قطري مصري أمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. إليك التفاصيل

الجمعة 16 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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عقب اجتماع الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، أصدر الوسطاء “قطر ومصر وأمريكا” بياناً جاء فيه: “الوسطاء سيواصلون العمل في الأيام القادمة بشأن تفاصيل تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار في غزة”.

بيان بشأن وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف البيان: “الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل تنفيذ مقترح قدمته واشنطن”.

وتابع: “كبار المسؤولين من حكوماتنا سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل آملين التوصل إلى اتفاق”.

وأردف: “الفرق الفنية ستعمل على تفاصيل تنفيذ مقترح أمريكي يسمح بالتوصل لاتفاق بشأن غزة“.

البيان أكمل: “الفرق الفنية ستواصل العمل على تفاصيل التنفيذ ومنها البنود الإنسانية والرهائن والمحتجزون”.

وزاد: “المحادثات التي جرت في الدوحة كانت جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية”.

ومضى الوسطاء في القول: “واشنطن قدمت بدعم قطري مصري اقتراحاً يقلص الفجوات ويتفق مع ما وضعه بايدن وقرار مجلس الأمن”.

تأتي هذه الجولة من المحادثات بدعوة مشتركة من قادة قطر ومصر والولايات المتحدة، بعد مرور أكثر من 10 أشهر على الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويوم أمس الخميس، أعربت الولايات المتحدة عن تفاؤلها بجولة المحادثات التي انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

ووصف مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي انطلاقة محادثات الدوحة بالواعدة، وقال إن الأطراف تناقش تفاصيل تنفيذ الاتفاق المقترح.