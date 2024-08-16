موقف يامال من المشاركة مع برشلونة ضد فالنسيا بعد حادثة طعن والده

الجمعة 16 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت تقارير صحفية، عن موقف الاسباني لامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب اسبانيا من المشاركة مع البارسا أمام فالنسيا المقرر لها بعد غدًا السبت، في الجولة الاولي من الدوري الاسباني .

وأوضحت صحيفة سبورت الكتالونية موقف جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لامين يامال، من المشاركة في مباراة فالنسيا بالجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني، بعدما عاش يامال ساعات عصيبة بسبب ما تعرض له والده، منير النصراوي، حيث تلقى عدة طعنات وأصيب بجروح وتم نقله للمستشفى في مدينة "بادالونا" ولكن حالته مستقرة.

وأضافت الصحيفة إن عائلة يامال متواجدة في المستشفى وتستفسر بشكل متواصل عن حالة النصراوي وأبلغهم الأطباء أن حالته ليست خطيرة مع تواجد مستشار برشلونة، أليخاندرو إيشيفاريا، المقرب من خوان لابورتا مع العائلة.

أكملت، إن لامين يامال عاد إلى تدريبات برشلونة اليوم بشكل طبيعي بعد الإطمئنان على حالة والده، ويستعد مع زملائه من أجل المشاركة في مباراة السبت أمام فالنسيا، وجميع اللاعبين يدعمونه بسبب ما عاشه في الساعات الماضية.

كان اللاعب لديه تخوفات حول حالة والده ولكن مع مرور الوقت اطمأن من أكثر من شخص في عائلته، ولم تعد هناك مشكلة في تواجده مع الفريق.

و كشفت تقارير صحفية إسبانية أن منير النصراوي، والد لامين يامال لاعب برشلونة، تعرض للطعن مساء الأربعاء، في موقف للسيارات في منطقة ماتارو.

وقالت صحيفة "لافانجوارديا" الإسبانية إن والد نجم نادي برشلونة تم نقله إلى أحد المستشفيات وهو في حالة خطيرة نتيجة الإصابة القوية التي تعرض لها.

وأضافت الصحيفة أن وحدة التحقيق في ماتارو تتولى مسئولية التحقيق في القضية، وتمكنوا بالتعاون مع الشرطة البلدية في المدينة، من تحديد مكان العديد من الشهود على الحادث.

وأكدت مصادر للصحيفة أن الشرطة تعمل على الحادث، وأنه لا يزال من المبكر تحديد كيفية حدوثه، لكن من الممكن أن يكون الهجوم مستمدا من خلاف سابق بين الجانى والمجنى عليه لأسباب غير معروفة حتى الآن.