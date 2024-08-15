زيلينسكي يزف نبأ صادم لبوتين

الخميس 15 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن قواته سيطرت بالكامل على مدينة سودجا في منطقة كورسك الروسية حيث يشن الجيش الأوكراني هجوماً غير مسبوق داخل الأراضي الروسية.

وعلى تلغرام، كتب زيلينسكي، أن قائد الجيش أولكسندر سيرسكي “أفاد عن استكمال تحرير مدينة سودجا من أيدي العسكريين الروس”، في أكبر انتصار للقوات الأوكرانية منذ بدء هجومها في المنطقة الحدودية في السادس من أغسطس.

وأمس الأربعاء، أعلنت أوكرانيا أنها تحقّق “تقدّماً جيدا” في كورسك الروسية الحدودية، وأكدت أنها تعتزم إقامة “منطقة عازلة” فيها لحماية نفسها من القصف، و”ممرات إنسانية” قالت إنها لإيصال المساعدات للمدنيين الروس.

وكانت القوات الأوكرانية قد شنت في 6 أغسطس، هجوماً كبيراً على منطقة كورسك عند الحدود مع أوكرانيا وباغتت القوات الروسية وشنت أكبر هجوم لجيش أجنبي على الأراضي الروسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وإلى ذلك، قال زيلينسكي: “في منطقة كورسك نحقق مزيدا من التقدم، من كيلومتر إلى اثنين في مناطق مختلفة منذ مطلع اليوم، وأكثر من 100 عسكري روسي إضافي أُسروا في الفترة نفسها… هذا سيسرع عودة شباننا وشاباتنا إلى الوطن”.

كما جدد التأكيد على أن العسكريين الأوكرانيين يتقدّمون على نحو “جيد”، وقال“سنحقق أهدافنا الاستراتيجية”.

في اليوم الثامن للهجوم، أكّد الجيش الروسي أنه صدّ هجمات أوكرانية كانت تهدف إلى تحقيق تقدّم أكبر في عمق منطقة كورسك قرب خمس بلدات، بينها ليفشينكا التي تبعد 35 كيلومترا عن أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قواتها، مدعومة بالطيران والمسيرات والمدفعية، “أحبطت محاولات مجموعات متنقلة معادية بمركبات مدرعة للدخول في عمق الأراضي الروسية” وألحقت بالأوكرانيين خسائر فادحة.

وأمس الأربعاء، أعلن حاكم منطقة كورسك، حيث تم إجلاء أكثر من 120 ألف شخص في الأيام الأخيرة، إخلاء منطقة إضافية هي غلوشكوفسكي.