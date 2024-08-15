زعيم المليشيات يكشف حصاد ضحايا الغارات الأمريكية البريطانية على جماعته

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اعترف زعيم مليشيات الحوثي الارهابية اليوم ، الخميس، بمقتل وإصابة 254 عنصرا من جماعته جراء الغارات الأمريكية البريطانية.
وقال المدعو عبد الملك الحوثي في كلمة له مساء الخميس، إن الغارات الأمريكية المعادية بلغت هذا الأسبوع 10 غارات، منها ثمان غارات على الحديدة وغارتان على حجة وصنعاء.
وأضاف أن تلك الغارات أدت لمقتل 73 شخصا و181 مصاباً.
وأشار إلى أن جماعته نفذت عمليات ضد السفن لهذا الأسبوع بـ 15 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة والعمليات مستمرة.
وجدّد التأكيد على أن الرد على الاعتداء الصهيوني على الحديدة آت حتما وله مساره وتجهيزاته وتكتيكه وله إمكاناته المخصصة.
وأوضح زعيم الجماعة الارهابية بأن الرد على إسرائيل من مقبل محور "المقاومة" آتٍ وأن تأخره يأتي في سياق عملي ليكون الرد "موجعاً للعدو".
وتابع :الرد على العدو الصهيوني، قرار استراتيجي وضرورة فعلية لردع العدو المجرم واللئيم والجريء على ارتكاب الجرائم، مشيراً إلى أنه مهما كانت مساعي احتواء الرد فهي فاشلة، والقرار حتمي من كل جبهات الإسناد.
وأضاف"قرار الرد من محور القدس والجهاد والمقاومة على جرائم العدو لا بد منه، وقادم والقرار حاسم لا تراجع عنه أبداً وهو التزام إيماني، وإنساني وأخلاقي"حسب تعبيره.