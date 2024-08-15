الاعلان عن عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات تجارية تابعة للحوثيين

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قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت اليوم (الخميس) عقوبات تستهدف شبكات تجارية تابعة لجماعة الحوثي الارهابية وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وذلك في إطار سعي واشنطن إلى زيادة الضغوط على إيران والجماعات المتحالفة معها.
وبحسب «رويترز»، أضافت الوزارة في بيان أن العقوبات استهدفت شركات وأفراداً وسفناً متهمة بالتورط في شحن سلع إيرانية.