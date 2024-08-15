سبع صفقات عابرة تحرج نادي بايرن .. الانتعاش المالي لم يغير المعادلات

الخميس 15 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- العين الاخبارية

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تخلى نادي بايرن ميونخ عن الثنائي ماتياس دي ليخت ونصير مزراوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ببيعهما إلى مانشستر يونايتد.

وانضم دي ليخت إلى النادي الإنجليزي مقابل 50 مليون يورو، منها 5 ملايين كحوافز إضافية، فيما حصل بايرن على 15 مليونا نظير بيع مزراوي، إلى جانب 5 ملايين محتملة كمتغيرات.

وكان الثنائي ضمن مجموعة اللاعبين الذين انضموا للنادي الألماني في سوق الانتقالات الخاص بموسم 2022-2023، والذي شهد تعاقد بايرن مع 8 لاعبين.

لكن اللافت أن أغلب اللاعبين الذين انضموا إلى بايرن ميونخ قبل موسمين، رحلوا عن ملعب أليانز أرينا باستثناء المهاجم الفرنسي ماتيس تيل.

7 صفقات عابرة

موسم 2022-2023 شهد انضمام الثلاثي الهولندي دي ليخت، ريان غرافنبيرش ودالي بليند إلى النادي البافاري.

هذا إلى جانب السنغالي ساديو ماني، قادما من ليفربول الإنجليزي، ليصفه البعض بأنه أفضل صفقة في تاريخ النادي.

كما تعاقد بايرن أيضا مع الحارس السويسري يان سومير في منتصف الموسم، كما هو الحال مع البرتغالي جواو كانسيلو باستعارته من مانشستر سيتي.

رغم ذلك، رحل هذا السباعي تواليا، حيث لم تدم رحلة بليند في النادي لأكثر من 6 أشهر، كما هو حال سومير الذي انتقل بعدها إلى إنتر ميلان.

أما غرافنبيرش، فقرر الرحيل إلى ليفربول بعد عام واحد في ميونخ، بينما قرر النادي عدم تفعيل بند خيار الشراء في عقد كانسيلو، ليعود بعد 6 أشهر فقط إلى المان سيتي.

ولم يبق من صفقات ذلك الموسم سوى دي ليخت ومزراوي حتى بيعهما هذا الأسبوع، لينضموا إلى زمرة صفقات 2022-2023 العابرة، تاركين ماتيس تيل خلفهم، بعدما فضل الاستمرار مع الفريق، رغم التقارير التي ربطته بالرحيل عدة مرات.

ويعد ذلك بمثابة خطأ فادح في تخطيط بايرن ميونخ، حيث أن رحيل 7 لاعبين بعد أقل من عامين في النادي، يدلل على سوء الاختيار.

رغم ذلك، استفاد بايرن ميونخ على الصعيد المالي من رحيل هؤلاء، حيث جنى 136.75 مليون يورو نظير بيع أغلبهم، بعد إنفاق 126.5 مليونا مقابل ضمهم