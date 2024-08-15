تعديلات تغير شكل التبديلات في الدوري الإنجليزي الممتاز

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يشهد الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز (2024-2025) تغييرا في قواعد إجراء التبديلات.
ويتعلق التغيير المرتقب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد اللاعبين المسموح لهم بإجراء عملية الإحماء قبل التبديلات، وهو أمر قد يكون غير ملحوظ في الكثير من الأوقات، لأن هذه العملية تتم بعيدا عن مجريات اللعب.
ووفقا لما ذكره موقع "TalkSport" البريطاني، فإن مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قرروا زيادة عدد اللاعبين المسموح لهم بإجراء الإحماء في نفس الوقت إلى 5 لاعبين بدلا من 3.
يأتي ذلك نظرا لأنه يُسمح للفرق الآن بإجراء 5 تبديلات في كل مباراة، وهو التغيير الذي بدأ العمل به بعد توقف طويل لمنافسات كرة القدم في عام 2020 بسبب جائحة كورونا.
وأشار التقرير إلى أن هذا "يمكن أن يؤدي لبعض الزحام عند خطوط التماس، لكنه يساعد في إبقاء المزيد من اللاعبين في حالة نشاط قبل الدخول إلى أرض الملعب".
وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي (الجمعة) بمواجهة تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وفولهام