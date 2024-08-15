آخر الاخبار

الاعلان عن عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات تجارية تابعة للحوثيين سبع صفقات عابرة تحرج نادي بايرن .. الانتعاش المالي لم يغير المعادلات تعديلات تغير شكل التبديلات في الدوري الإنجليزي الممتاز إيران تعلن مقتل أحد قيادات «الحرس الثوري» في دولة عربية إيران تفضل استخدام وكلائها العرب ضد خصومها.. واشنطن وطهران.. خطوات «خاطئة» قد تقود الشرق الأوسط لحافة الهاوية صحيفة أمريكية تكشف عن تزويد واشنطن للسعودية بشحنة اسلحة متطورة- اكثر من 10 ألف قنبلة توجه بالليزر وقفة احتجاجية قبلية تطالب بالافراج عن اللواء الركن علي محسن الهدي الموقوف في السعودية مؤتمرات المحافظات.. محاولة لإنقاذ العمل السياسي في البلاد أم حالة تفتيت وانقسام؟ يونيسف: ''تضرر 180 ألف شخص جراء السيول في اليمن وهناك حاجة ماسة إلى 4.9 ملايين دولار'' الجيش يفشل تحرك جديد للحوثيين في تعز

تعديلات تغير شكل التبديلات في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 15 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- العين الاخبارية
عدد القراءات 114

 

يشهد الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز (2024-2025) تغييرا في قواعد إجراء التبديلات.

ويتعلق التغيير المرتقب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد اللاعبين المسموح لهم بإجراء عملية الإحماء قبل التبديلات، وهو أمر قد يكون غير ملحوظ في الكثير من الأوقات، لأن هذه العملية تتم بعيدا عن مجريات اللعب.

ووفقا لما ذكره موقع "TalkSport" البريطاني، فإن مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قرروا زيادة عدد اللاعبين المسموح لهم بإجراء الإحماء في نفس الوقت إلى 5 لاعبين بدلا من 3.

 

يأتي ذلك نظرا لأنه يُسمح للفرق الآن بإجراء 5 تبديلات في كل مباراة، وهو التغيير الذي بدأ العمل به بعد توقف طويل لمنافسات كرة القدم في عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى أن هذا "يمكن أن يؤدي لبعض الزحام عند خطوط التماس، لكنه يساعد في إبقاء المزيد من اللاعبين في حالة نشاط قبل الدخول إلى أرض الملعب".

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي (الجمعة) بمواجهة تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وفولهام

 
إقراء أيضاً
سبع صفقات عابرة تحرج نادي بايرن .. الانتعاش المالي لم يغير المعادلات
غضب عارم" من لاعب النصر بعد طرده في كأس السوبر السعودي.. وهكذا كان رد فعل رونالد
الهلال ينتظر في نهائي كأس السوبر السعودي الفائز من مواجهة النصر والتعاون
أول تعليق من نصير مزراوي بعد انضمامه لمانشستر يونايتد
ميسي سارق الكرة الذهبية».. اعتراف بعد 19 عاما يكشف الحقيقة
اليوم في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.. الهلال يصطدم بالأهلي ''التوقيت والقنوات
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول