إيران تعلن مقتل أحد قيادات «الحرس الثوري» في دولة عربية

الخميس 15 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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فيما تتلبد سماء المنطقة بغيوم محملة بتكهنات مختلفة حول هجوم إيراني محتمل، أعلنت طهران اليوم مقتل مستشار بالحرس الثوري.

ووفق ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية فقد أُعلن عن مقتل العقيد أحمد رضا أفشاري أحد عناصر القوات الاستشارية الجوية التابعة للحرس الثوري، متأثرا بجروح أصيب بها في قصف جوي استهدف سوريا مؤخرا.

وقال القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي إن أفشاري قضى "جراء الهجوم الجوي الذي شنته قوات التحالف على سوريا نهاية الشهر الماضي".

وأشار إلى أن أفشاري نقل إلى إيران لتلقي العلاج لكنه توفي، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته إثر ذلك القصف.

ومنذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والرجل الثاني في حزب الله فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية لبيروت أواخر الشهر الماضي، تتزايد المخاوف من تصعيد عسكري بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

وفيما أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال شُكر لم تتبن الأمر نفسه بالنسبة لهنية، وإن كانت إيران وحماس قد اتهمتا تل أبيب.

وفي إطار جهود دولية تبذل لنزع فتيل انفجار إقليمي محتمل، دعت دول عربية وغربية إلى تجنب تصعيد عسكري في الشرق الأوسط