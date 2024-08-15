وقفة احتجاجية قبلية تطالب بالافراج عن اللواء الركن علي محسن الهدي الموقوف في السعودية

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نفذت قبائل الجوف ومن معهم من القبائل اليمنية وقفة احتجاجية بمأرب للمطالبة بالافراج عن اللواء علي محسن الهدي مساعد رئيس هيئة العمليات في الجيش الوطني الموقوف في السعودية.
ورفع المشاركون في الوقفة صور للواء الهدي وعبارات تشيد بأدواره البطولية وتاريخه في قتال مليشيا الحوثي بمختلف الجبهات، وتطالب المملكة العربية السعودية بالافراج عنه.
وذكر بيان الوقفة الاحتجاجية أن اللواء الركن علي محسن الهدي موقوف منذ ثلاثة أشهر بالمملكة"، مشيرا الى أن الهدي هو أحد أبرز مشائخ قبائل دهم بمحافظة الجوف، وأحد القيادات العسكرية المناضلة والمضحية في مواجهة المليشيا الحوثية الانقلابية.
وطالب البيان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وقيادة وزارة الدفاع للقيام بواجبهم في المطالبة بالافراج عن اللواء الهدي.
وأشار البيان الى استمرار تصعيد القبائل حتى يتم تلبية مطالبهم، داعيا كافة مشائخ وقبائل اليمن الى مساندة قبائل الجوف حتى الافراج عن الهدي.
وثمنت قبائل الجوف في البيان الأدوار المساندة من قبل الاشقاء في المملكة العربية السعودية التي تؤكد على العلاقات القوية التي تربط المملكة بالشعب اليمني وتعمدت بالدماء المختلطة في الميدان.