وزير الأوقاف يلتقي وفدا من جامعة الوسطية الشرعية ورئاسة الأربطة الإسلامية

الخميس 15 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- عدن

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التقى وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، صباح اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، وفد من جامعة الوسطية الشرعية للدراسات الإسلامية والإنسانية، ورئاسة أربطة التربية الإسلامية بحضور عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد الشيخ كمال باهرمز.

وأطلع وزير الأوقاف من رئيس مجلس أمناء الجامعة عبد الرقيب العطاس إلى شرحٍ موجز عن أهداف ورؤية ورسالة الجامعة، ومناهجها الشرعية، وماتقدمه لمنتسبيها من خدمات أكاديمية، كما استمع الوزير من رئيس مجلس مكتب الموجه العام لأربطة التربية الإسلامية نزار أبوبكر المشهور إلى نبذة مختصرة عن دور أربطة التربية الإسلامية قديمًا وحديثا

ورحب الوزير شبيبة بأي جهد يهدف إلى الاهتمام بالقرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده وتدريس العلوم الشرعية وفق المنهج السليم والمعتقد الخالي من الغلو والتطرف،، مبديًا استعداد الوزارة لتقديم كل أوجه الدعم بما يعزز الوسطية والاعتدال ويسهم في إنتاج جيل متعلم، عارف بدينه، متسلح بالفقه الشرعي يحمي هوية وثقافة بلده...مشددًا على نبذ العنصرية والطائفية والمناطقية والتعصب الحزبي في الدعوة والإرشاد.

كما حث وزير الأوقاف على دعم وتعزيز الموجهات العامة للدولة وتقوية حضورها الاجتماعي، والحفاظ على السلم ومبدأ التعايش والمساواة بين جميع المواطنين.

حضر اللقاء: الشيخ نزار ابوبكر علي المشهور رئيس مجلس مكتب الموجه العام لأربطة التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية، والشيخ ابوبكر بن أحمد الهدار مدير عام أربطة التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنيه ومدير رباط الشهيد الكعيتي المحضار وإمام وخطيب جامع الهجرة بعدن ، والشيخ عبدالرقيب بن احمد العطاس رئيس مجلس الأمناء بجامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية، والشيخ عمر بن سالم بن محمد باصم مدير منتدى شباب الصفوة التابع لأربطة التربية الإسلامية.