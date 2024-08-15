أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن

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أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 15 أغسطس 2024م..
الأسعار في صنعاء.
الدولار
شراء 535,5 إلى 536,5 ريال
بيع 537 إلى 538,5 ريال
السعودي
شراء 139,9 إلى 140 ريال
بيع 140,2 إلى 140,3 ريال
الأسعار في عدن.
الدولار
شراء 1907 إلى 1908 ريال
بيع 1918 إلى 1920 ريال
السعودي
شراء 498,5 إلى 499 ريال
بيع 500 إلى 500,1 ريال