اليمن تبحث مع الصحة العالمية موضوع ''جدري القردة'' وخطة الإستجابة لكوارث السيول

الخميس 15 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور ارتورو بيسيغان، عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي ومجالات التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة والمنظمة والدفع بها نحو الأفضل.

وتناول اللقاء، اهمية الاستعداد بالقطاع الصحي للطوارئ الصحية المختلفة ومنها اعلان مرض جدري القردة حالة طوارىء عالمية لانتشاره بافريقيا وتعزيز المنافذ الصحية وتوفير محاليل فحوصات لهذا المرض بالمختبرات المركزية وتعزيز الترصد والتوعية والمعرفة حوله.

كما تطرق اللقاء إلى تأثيرات التغيير المناخي والسيول والامطار الغزيزة على عدد من المحافظات والاستجابة لذلك صحيا وتوفير احتياجات وزارة الصحة لمجابهة المخاطر المرضية المتزايدة من الاسهالات المائية الحادة والكوليرا وإمكانيات حشد الجهود لمجابهتها وتحديد الأولويات للعمل المشترك والتحضير للقاء عالي المستوى مع المانحين لدعم القطاع الصحي.